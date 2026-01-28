Без россиян не обошлось: кто теперь владеет TikTok в США

TikTok в США официально изменил структуру собственности. Чтобы успокоить американских законодателей и защитить данные пользователей, сервис перешел под контроль новой компании "TikTok USDS Joint Venture LLC". Но кто на самом деле теперь владеет американским сегментом соцсети, здесь стоит разобраться.

Как рассказывает TechCrunch, китайская ByteDance сохранила лишь миноритарную долю, тогда как основное влияние получили крупные инвестиционные фонды и технологические гиганты, которые теперь будут отвечать за алгоритмы и безопасность.

Смотрите также Канада хочет запретить соцсети детям до 14 лет

Кто именно стоит за новой американской структурой TikTok?

Длительное давление со стороны Конгресса США и опасения относительно доступа китайского правительства к данным американцев заставили материнскую компанию TikTok, ByteDance, пойти на радикальные шаги. В 2024 году был принят закон, который обязал отделить американский сегмент приложения от китайского владельца.

В результате появилась компания TikTok USDS Joint Venture LLC, где ByteDance удерживает лишь 19,9% акций, а остальные 80% принадлежит внекитайским инвесторам согласно недавно заключенному соглашению, как сообщало издание TechXplore.

Эта новая структура не просто владеет акциями, она полностью перебирает на себя управлениеот модерации контента до контроля за программным кодом. Хотя рекомендательный алгоритм все еще лицензируется в ByteDance, его безопасность и обновления теперь контролируют независимые партнеры.

Ключевые игроки и их влияние

Наибольшие доли (по 15% каждая, всего 45%) разделили между собой три мощные структуры.

Oracle . Этот гигант облачных технологий стал ключевым партнером по безопасности. Oracle не только хранит данные американских пользователей, но и проводит аудит алгоритмов на соответствие требованиям безопасности США. Стоит заметить, что соучредитель компании Ларри Эллисон известен своими связями с Дональдом Трампом.

. Этот гигант облачных технологий стал ключевым партнером по безопасности. Oracle не только хранит данные американских пользователей, но и проводит аудит алгоритмов на соответствие требованиям безопасности США. Стоит заметить, что соучредитель компании Ларри Эллисон известен своими связями с Дональдом Трампом. MGX . Инвестиционная фирма из ОАЭ, специализирующаяся на искусственном интеллекте. Она имеет тесные связи с Microsoft, BlackRock и инвестиционными проектами Илона Маска. Участие MGX дает ей значительное влияние на направление развития ИИ в TikTok.

. Инвестиционная фирма из ОАЭ, специализирующаяся на искусственном интеллекте. Она имеет тесные связи с Microsoft, BlackRock и инвестиционными проектами Илона Маска. Участие MGX дает ей значительное влияние на направление развития ИИ в TikTok. Silver Lake. Американский частный инвестиционный фонд, который ранее вкладывал средства в такие компании, как Tesla, Twitter (X) и Airbnb. Его роль преимущественно финансовая и стратегическая, направлена на капитализацию платформы.

Кто еще вошел в список инвесторов?

Кроме основной тройки, к финансированию проекта присоединился целый ряд известных имен и фондов. И именно здесь можно проследить "российский след".

Dell Family Office: инвестиционная структура Майкла Делла – основателя и руководителя компании Dell.

Vastmere Strategic Investments: аффилированная с миллиардером Джеффом Яссом, который по состоянию на 2025 год был самым богатым человеком в штате Пенсильвания.

Alpha Wave Partners: фонд,, который в свое время инвестировал в SpaceX.

Virgo LI: структура Юрия Мильнера – российского предпринимателя и миллиардера, которая в свое время вкладывалась в Facebook и Twitter.

NJJ Capital: семейный офис французского телеком-магната Ксавье Ньеля.

Также среди участников значатся фонды Revolution Стива Кейса, Merritt Way и Via Nova.

Такая масштабная реструктуризация имеет целью создать "цифровую стену" между американскими пользователями и китайским влиянием, превращая TikTok в США на фактически независимый технологический продукт под наблюдением западных партнеров.

Куда убегают американские тиктокеры?

Впрочем, американским пользователям, которые привыкли отдавать свои данные кому угодно, но не своей власти, такой шаг не понравился и они бросились искать новую соцсеть. Так одним из основных сервисов для миграции стал UpScrolled – приложение основанное палестинцем.