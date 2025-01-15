OpenAI снова "убила" десяток стартапов представив новую функцию в ChatGPT

Компания OpenAI запустила в бета-версии новую функцию Tasks, которая расширяет возможности ChatGPT и позволяет создавать напоминания и выполнять задачи по расписанию. Это обновление направлено на то, чтобы сделать ChatGPT более функциональным и приблизить его к популярным виртуальным ассистентам, таким как Google Assistant или Siri.

Как работает функция Tasks

Функция Tasks позволяет пользователям указывать ChatGPT конкретные действия и время их выполнения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Например, можно настроить ежедневное получение прогноза погоды в определенное время, установить напоминание о сроке действия паспорта или даже заказать сказку для детей перед сном.

Чтобы воспользоваться этой функцией, подписчикам нужно выбрать модель "4o with scheduled tasks" в меню ChatGPT, а затем сформулировать задачу и указать время ее выполнения. Tasks также может предлагать задачи на основе предыдущих разговоров, но для их выполнения пользователь должен вручную подтвердить каждую рекомендацию.

Управлять задачами можно как непосредственно в чатах, так и через новый раздел Tasks в веб-версии. После выполнения задач пользователи будут получать уведомления на всех своих устройствах.

Кто может воспользоваться новой функцией?

Стоит отметить, что одновременно можно иметь до 10 активных задач. Сейчас функция доступна в бета-версии для пользователей тарифных планов Plus, Team і Pro.

OpenAI пока что не сообщила, станет ли Tasks доступной бесплатно, но, вероятно, она останется частью премиальных подписок стоимостью 20 или 200 в месяц.

Расширение возможностей ChatGPT

До этого времени ChatGPT работал исключительно в режиме реального времени, отвечая на запросы пользователей мгновенно. Однако OpenAI решила расширить функциональность бота, превратив его в инструмент для долгосрочного планирования.

Кроме того, компания работает над новыми разработками, в частности над автономным агентом Operator, который сможет управлять компьютерами, и проектом и проектом Caterpillar, который интегрируется с Tasks для поиска информации, анализа данных, навигации по сайтам и работы с документами.

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Несмотря на перспективы, функция Tasks еще имеет определенные нерешенные вопросы. В частности, неизвестно, насколько надежно Tasks будет справляться с задачами, особенно когда речь идет о важной или срочной информации. Запуск в бета-версии свидетельствует о том, что OpenAI пока тестирует эту функцию, собирая отзывы пользователей и не гарантирует полной надежности.