Какой главный вызов ждет нового CEO Apple

Apple меняет руководителя впервые за много лет, и новому CEO придется решить ключевой вопрос о роли компании на рынке искусственного интеллекта. Несмотря на финансовый успех, Apple пока отстает от конкурентов в этой сфере.

Apple входит в новый этап развития – после 15 лет руководства Тим Кук покидает пост CEO, а его место займет Джон Тернус. Для нового руководителя это означает не только продолжение успешной истории компании, но и решение стратегической проблемы – отставания в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет CNBC.

Сможет ли новый CEO вывести Apple в лидеры ИИ?

За время руководства Кука Apple смогла сохранить доминирование на рынке потребительской электроники и достичь оценки около 4 триллионов долларов. В то же время компания осторожно относилась к инвестициям в ИИ, особенно по сравнению с конкурентами, которые активно вкладывают сотни миллиардов долларов в развитие инфраструктуры.

Среди главных соперников Apple в этой гонке – Microsoft, Google, Amazon и Meta. Эти компании активно строят дата-центры и развивают собственные AI-модели, тогда как Apple частично полагается на партнеров.

В частности, компания не создала собственную фундаментальную модель и использует решения других игроков. Например, функции ИИ в ее экосистеме базируются на интеграциях с ChatGPT от OpenAI и сервисом Claude от Anthropic. Кроме того, Apple рассчитывает на использование Gemini от Google для обновления голосового ассистента Siri.

В 2024 году компания представила Apple Intelligence – набор функций, включающий генерацию изображений, переписывание текстов и обобщение сообщений. Однако реакция пользователей была смешанной. Несмотря на это, Apple продолжает демонстрировать сильные продажи iPhone, а пользователи получают доступ к ИИ-сервисам через сторонние приложения.

Популярность таких решений, как ChatGPT и Claude, свидетельствует, что пользователи активно используют ИИ на устройствах Apple, но не обязательно благодаря ее собственным технологиям.

При этом компания делает ставку на другой подход – развитие аппаратного обеспечения. Apple интегрирует ИИ-возможности непосредственно в свои чипы еще с 2017 года и рассчитывает, что со временем вычисления будут выполняться прямо на устройствах, а не в облаке.

Как пишет Reuters, назначение Тернуса, который отвечал за разработку "железа", может свидетельствовать о том, что компания видит будущее ИИ именно в тесной интеграции с устройствами.

В то же время Apple сталкивается и с другими вызовами – сложной глобальной логистикой, геополитическими рисками и ростом цен на компоненты из-за спроса на AI-оборудование.

Несмотря на это, бизнес компании остается стабильным. В последнем квартале выручка от iPhone выросла на 23% и достигла 85,3 миллиарда долларов, что объясняют высоким спросом на новую линейку.

В будущем Apple также планирует развивать новые устройства с поддержкой ИИ. Речь идет о носимых гаджетах, в частности умные очки, наушники с камерами и другие экспериментальные форматы. Отдельно ожидается появление складного смартфона, который может стать важным шагом для компании.

Еще одно направление – сервисы. Apple зарабатывает на подписках и платежах пользователей, в частности получает долю от платных функций сторонних AI-приложений. В будущем это может стать одним из ключевых источников дохода.

Перед Тернусом также стоит сложное решениесохранять ли акцент на приватности, который был основой стратегии Apple, или двигаться в сторону более персонализированного опыта, который требует более активного использования данных.

Аналитики считают, что впереди для Apple непростой период. Изменения во взаимодействии пользователей с технологиями, в частности через генеративный ИИ, могут существенно повлиять на рынок.

Несмотря на то, что в официальном объявлении о смене CEO тема ИИ почти не упоминалась, именно она станет центральной после вступления Тернуса в должность. Эксперты отмечают, что компании, вероятно, придется вернуться к более быстрому темпу инноваций, который когда-то обеспечил ей лидерство.