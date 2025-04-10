Дружба закончилась: будущий глава NASA публично разнес Илона Маска
- Джаред Айзекман, кандидат на должность руководителя NASA, во время слушаний заявил, что его приоритетом является NASA, несмотря на связи со SpaceX, и раскритиковал Илона Маска за его взгляды на колонизацию Марса.
- Айзекман поддержал программу Artemis и систему запуска SLS, подчеркнув важность Луны.
- Он подчеркнул, что частные компании являются лишь подрядчиками NASA, и призвал максимально использовать ресурсы Международной космической станции.
Хотя Дональд Трамп назвал имя следующего руководителя NASA еще до своей инаугурации, он до сих пор не получил эту должность, поскольку процедура сначала предусматривает слушания в Конгрессе. В это время сенаторы допрашивают кандидатов, а затем решают, хотят ли они видеть того или иного человека в правительстве. Это долгий процесс, а потому очередь до Джареда Айзекмана дошла только сейчас.
Во время слушаний относительно своего назначения на должность главы NASA миллиардер, бывший пилот истребителя и астронавт SpaceX Джаред Айзекман очертил свое видение будущих космических миссий. Он четко дал понять: несмотря на связи со SpaceX, которая обеспечила оба его космические полеты, его приоритетом является NASA. Он также внезапно выступил с критикой в адрес Илона Маска. Его заявления прямо противоречили недавним призывам главы SpaceX отказаться от возвращения на Луну в рамках программы Artemis в пользу колонизации Марса. Самое интересное, что СМИ ранее описывали этих двух как "давних друзей", но пока все похоже на то, что Айзекман и Маск будут противостоять друг другу следующие четыре года, сообщает 24 Канал со ссылкой на два материала издания Futurism, в которых журналисты проанализировали процесс допроса.
Смотрите также Миллиардер, космический турист и конфликт интересов: вот кого Трамп назначил новым главой NASA
Будущий руководитель NASA не соглашается с Илоном Маском
Как мы знаем, Илон Маск уже несколько раз критиковал планы по Луне, называя программу Artemis "отвлечением". Сам он давно мечтает запустить людей на Марс и разрабатывает для этого большую ракету, которая пока не выполнила ни одного тестового полета, который бы не закончился взрывом. Но NASA имеет несколько иное мнение: агентство рассматривает Луну как своеобразный промежуточный этап. Спутник, на котором сначала построят колонию, должен стать плацдармом, с которого будет стартовать миссия к Марсу.
Айзекман сразу отклонил предположение о частных разговорах с Маском по делам NASA. Более того, он подчеркнул: "Я хочу быть абсолютно ясным. Я предан этой стране, космическому агентству и их миссии, что меняет мир". По его словам, частные компании – это лишь подрядчики.
Они работают на нас, а не наоборот,
– сказал Айзекман.
Будущий руководитель использовал свою речь не только для разъяснения конфликта интересов, но и чтобы твердо подтвердить поддержку программы "Артемида". Но он добавляет, что это вовсе не означает, что NASA не будет заинтересовано в полетах к Марсу. По его мнению, NASA может и должно делать оба проекта параллельно.
Символично, что на слушания пришел экипаж из четырех астронавтов миссии "Артемида-2", которые должны облететь Луну в рамках этой программы. Айзекман неоднократно обращался к ним, подчеркивая: "Мы должны доставить этот экипаж вокруг Луны, а следующий экипаж – высадить".
Его поддержка системы запуска Space Launch System (SLS), которую Маск также критиковал как слишком дорогую и неэффективную, стала еще одной точкой разногласий. На вопрос сенатора Марии Кантвелл о поддержке SLS, Айзекман ответил: "Это текущий план. Я считаю, что это лучший и самый быстрый способ добраться туда".
Впрочем, он признал, что SLS, вероятно, не станет долгосрочным решением. "Я не думаю, что это долгосрочный способ добраться до Луны и обратно, а также до Марса с большой частотой", – сказал он, намекая, возможно, на участие Starship от SpaceX в будущих миссиях.
Также Айзекман выступил за максимальное использование Международной космической станции: "Мы должны выжать все, что осталось на МКС, чтобы сломать код космической экономики и лучше передать эту ответственность коммерческой индустрии".
Его позиция получила поддержку в Конгрессе. Сенатор Тед Круз предостерег, что отказ от "Артемиды" сейчас будет "катастрофической ошибкой", которая позволит Китаю захватить инициативу в космосе:
Мне трудно представить более катастрофическую ошибку, чем сказать коммунистическому Китаю: "Луна ваша",
– сказал Круз.
Пока непонятно, как на это будет реагировать сам Маск. Но конфликт между видением Айзекмана и марсианскими амбициями Маска становится очевидным. Новому администратору NASA придется искать баланс – поддерживать стратегические планы США и при этом сохранять рабочие отношения с ключевым подрядчиком. И первый его месседж очень четкий: Маск не будет диктовать правила в NASA.