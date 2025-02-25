Apple представит обновленный MacBook Air с чипом M4 в марте 2025 года

Apple готовится к выпуску обновленных 13– и 15-дюймовых моделей MacBook Air, которые будут оснащены новым фирменным процессором M4. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, официальная презентация новинок состоится в марте этого года.

Слухи о выпуске MacBook Air с чипом M4 появились еще раньше, а упоминания об устройстве были обнаружены в бета-версии macOS 15.2, которая вышла в декабре 2024 года, сообщает 24 Канал.

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Гурман ранее сообщал, что обновленный MacBook Air будет представлен раньше других весенних новинок Apple, такие как iPhone 16e и iPad Air.

Однако iPhone 16e, который стал самым доступным смартфоном компании в текущем поколении, Apple уже презентовала, а вот MacBook Air до сих пор не представлен.

По словам Гурмана, ситуация может измениться в ближайшее время – новая версия ноутбука поступит в продажу в марте. Он также отметил, что Apple активно готовится к запуску: маркетинговые подразделения и сотрудники розничных магазинов получили задание по продвижению новой модели.

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Кроме того, в розничных сетях существенно сократились запасы MacBook Air с чипами M2 и M3, что может быть еще одним подтверждением скорого анонса обновленной версии ноутбука.