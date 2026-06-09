Европа останется без новой Siri: из-за чего Apple поссорилась с регуляторами ЕС

Apple представила обновленного голосового помощника Siri с функциями искусственного интеллекта, однако миллионы пользователей в Европе пока не получат доступ к новинке. Причиной стал спор компании с регуляторами Евросоюза.

Во время ежегодной презентации Apple анонсировала новую версию Siri, которая использует возможности искусственного интеллекта для поиска информации, выполнения задач и работы с данными на устройстве пользователя. Компания планирует выпустить обновленный сервис позже в этом году, но для жителей стран Европейского Союза запуск откладывается на неопределенный срок. Об этом пишет NYTimes.

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Почему запуск нового Siri заблокировали в Европе?

Причиной стал длительный спор между Apple и Европейской комиссией по выполнению требований Закона о цифровых рынках (DMA).

Новые возможности Siri позволяют помощнику анализировать информацию из приложений, документов, фотографий и других данных на устройстве. Именно из-за широкого уровня доступа к личной информации возник конфликт между компанией и регуляторами.

Закон DMA был создан для ограничения доминирования крупнейших технологических компаний и развития конкуренции на цифровых рынках. В соответствии с требованиями документа, крупные технологические платформы должны обеспечить совместимость своих сервисов с решениями сторонних разработчиков. В случае Apple это означает, что пользователи должны иметь возможность устанавливать альтернативные голосовые помощники, которые смогут конкурировать с Siri.

Европейские чиновники убеждены, что такие правила расширяют выбор для потребителей и открывают рынок для новых игроков. Впрочем Apple утверждает, что выполнение этих требований может создать серьезные риски для конфиденциальности и безопасности пользователей.

Почему Apple говорит об угрозе безопасности?

По словам компании, для полноценной работы современного ИИ-помощника необходим доступ к большому количеству данных на устройстве.

Новый Siri может работать с файлами, сообщениями, фотографиями, настройками и информацией из различных приложений. Если аналогичный уровень доступа получат сторонние разработчики, это может создать дополнительные риски утечки персональных данных.

В Apple заявили:

"По мнению регуляторов ЕС, DMA требует, чтобы Apple предоставила любой системе искусственного интеллекта почти неограниченный доступ к устройству пользователя, а также возможность автономно действовать на основе этого доступа без постоянной видимости и контроля со стороны пользователя".

Компания считает, что такой подход может привести к похищению паролей, фотографий и других конфиденциальных данных или к внесению изменений в файлы и настройки без ведома владельца устройства.

Переговоры продолжались несколько месяцев Apple сообщила, что в течение последних месяцев пыталась найти компромисс с Европейской комиссией.

По словам представителей компании, одним из предложенных вариантов была система, которая позволяла бы сторонним ИИ-помощникам работать на устройствах Apple, но с ограниченным доступом к наиболее чувствительным категориям данных.

Однако, как утверждает компания, эти предложения не получили поддержки со стороны регуляторов. В результате Apple пока не может назвать даже приблизительную дату запуска нового Siri на iPhone, iPad и Apple Watch в странах ЕС.

В то же время для пользователей компьютеров Mac новый сервис будет доступен.

Как отвечает Европейская комиссия?

В Брюсселе не согласны с аргументами Apple. Представитель Европейской комиссии Томас Реньер заявил, что Apple относится к категории так называемых "вратарей" цифрового рынка, которые не должны закрывать свои экосистемы для конкурентов.

По его словам, DMA призван стимулировать конкуренцию и расширять возможности выбора для пользователей.

"Вместо того чтобы найти соответствующие решения для соблюдения требований, Apple просто попросила комиссию освободить ее от обязанностей по совместимости. Это не является возможным вариантом", – отметил Реньер.

Не первый случай задержки из-за европейских правил

Подобные конфликты между американскими технологическими компаниями и регуляторами ЕС возникают уже не впервые.

В 2024 году Apple также откладывала запуск отдельных функций искусственного интеллекта в Европе из-за регуляторных вопросов.

С аналогичными трудностями ранее столкнулась и компания Meta. Она задерживала запуск своих AI-сервисов, умных очков и социальной сети Threads в странах Евросоюза, хотя впоследствии все эти продукты все же стали доступными для европейских пользователей. Для Apple ситуация имеет особое значение, ведь Европа является вторым по величине рынком компании после США. По итогам 2025 года продажи Apple в регионе достигли 111 миллиардов долларов. Впереди только американский рынок, тогда как Китай занимает третье место.

Интересно, что Китай также не получит новый Siri одновременно с другими странами. Однако если в ЕС задержка связана с законодательными требованиями, то для китайского рынка причины компания пока подробно не объясняла.