Новый термоядерный реактор настолько крут, что может превзойти все, что мы до сих пор видели

Термоядерный реактор Norm от TAE Technologies может изменить правила игры в мире энергетики. По словам разработчиков, установка мощнее и дешевле других аналогов, и это может существенно приблизить мечту о коммерческом термоядерном синтезе.

Что известно

Калифорнийская компания TAE Technologies представила прототип термоядерного реактора под названием Norm, который, по их словам, способен оставить позади все предыдущие разработки в этой сфере. Установка якобы генерирует в 100 раз больше энергии, чем имеющиеся сегодня на рынке системы, но при этом ее стоимость в два раза ниже. Как бы красиво это ни звучало, путь к полноценному коммерческому использованию термоядерного синтеза все еще остается тернистым и запутанным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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TAE утверждает, что им удалось преодолеть одну из ключевых проблем: как сделать термоядерную энергию эффективной, мощной и одновременно экономически оправданной. В сотрудничестве с учеными из Калифорнийского университета они создали реконфигурированную версию своего раннего прототипа под названием Norman. Теперь он носит имя Norm и, по словам разработчиков, способен обеспечить существенно более высокую мощность при уменьшении стоимости.

Ключевой особенностью установки является использование конфигурации с обратным полем (FRC), которая удерживает плазму без гигантских магнитов, обычно используемых в токамаках. Согласно TAE, реакторы на базе FRC могут быть в 100 раз производительнее, чем традиционные токамаки с аналогичными параметрами.

Поскольку плазма – основа для термоядерной реакции – требует нагрева до миллионов градусов, ее невозможно удержать обычными материалами. В классических системах используются сложные магнитные структуры, которые требуют значительных затрат энергии. В случае с реакторами на быстрых нейтронах, как Norm, плазма генерирует собственное магнитное поле, что позволяет значительно упростить конструкцию и уменьшить ее размеры.

Несмотря на то, что ранние версии FRC были нестабильными и не могли долго поддерживать реакцию, TAE заявляет, что им удалось устранить эти ограничения. Усовершенствованная конструкция Norm демонстрирует лучшую стабильность и экономическую эффективность, а также прокладывает путь к следующему этапу – шестого поколения реакторов под названием Copernicus.

Norm стал первым шагом к практической реализации новых компонентов, которые должны быть использованы в Copernicus. По планам компании, этот следующий реактор должен доказать жизнеспособность производства чистой энергии, а это уже непосредственный этап перед полноценной коммерциализацией.

Впрочем, следует помнить: несмотря на многообещающие результаты, Norm – это все еще прототип. Реальный прорыв обещает произойти с запуском первой электростанции TAE, которая получит название Da Vinci. Если все пойдет по плану, ее должны ввести в эксплуатацию в начале 2030-х.

По словам CEO TAE Technologies Михля Биндербауэра, компания имеет моральное обязательство предложить миру безопасное, безуглеродное и экономически целесообразное энергетическое решение. Но на сегодня термоядерная энергетика все еще сталкивается с тремя фундаментальными вызовами:

создать реакцию, которая генерирует больше энергии, чем тратит на поддержку процесса;

обеспечить стабильность этой реакции;

доказать коммерческую жизнеспособность системы.

Исследователи также считают, что их технология может стать основой для будущих реакторов на основе водородно-борного синтеза – более безопасного и такого, не создающего радиоактивных отходов. Это может кардинально изменить представление о чистой энергии.

Однако, как и много раз до этого, обещания прорыва в термоядерной энергетике остаются пока что лишь обещаниями. И хотя Norm дает надежду, что мы наконец приблизились к цели, до сих пор непонятно, действительно ли это тот самый долгожданный шаг вперед, или еще один пункт в бесконечном списке “еще 30 лет до коммерциализации”.