В Китае разработали уникальные дроны, способные разделяться на меньшие летательные аппараты

Китайские инженеры создали новый тип "самовоспроизводящихся" беспилотников, которые могут автономно разделяться на независимые части во время полета, что напоминает рассеивание кленовых семечек. Эта технология может стать ключевой в применении беспилотников, особенно в боевых сценариях.

Что делает эту идею ценной на поле боя, так это то, что она позволяет превратить одну цель на несколько независимых, усложняя таким образом системы обороны противника.

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Вдохновились природой

Вдохновением для этой инновации стала аэродинамика кленового семени, которая издавна очаровывала исследователей благодаря своей оптимальной массе и аэродинамической конструкции. Единственный "пропеллер" семени позволяет ему вращаться вокруг своего центра массы и преодолевать большие расстояния в ветреные дни.

Используя эту естественную конструкцию, китайская команда разработала небольшие квадрокоптеры FPV, способные по команде разделяться на два, три или даже шесть отдельных дронов.



Испытания раздельных дронов-крылаток / Фото Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Эти дроны используют аэродинамику и форму кленового семени, с модификациями для обеспечения оптимальной общей аэродинамики при полете в группе. Значительным вызовом было налаживание высокоскоростной связи между дронами после отделения, но эта задача была успешно решена.

Чуть более, чем десять лет назад, компания Lockheed Martin представила дрон-разведчик на основе аэродинамики крылатки. Рой таких дронов сбрасывался с самолета, и далее летел по ветру, собирая данные о наземных объектах и передавая на базу. Его вращение не мешало наблюдениям – стабилизировать цифровое изображение проще простого.

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Технология все еще совершенствуется, но ее потенциал неоспорим. Поскольку мир движется к развертыванию роевых беспилотников, эти "самовоспроизводящиеся" дроны являются значительным скачком вперед, предлагая стратегические преимущества в чрезвычайных ситуациях и не только.