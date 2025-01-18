Ученые заподозрили, что окаменелость мозазавра может быть лишь искусной подделкой

В 2021 году ученые описали новый вид мозазавра, найдя в марокканской шахте челюсть мелового периода с необычными зубами. Есть лишь одна проблема: останки могли быть поддельными. Теперь исследователи призывают провести компьютерную томографию для подтверждения подлинности.

Детали

Ученые из Канады выразили сомнения относительно окаменелости, которую в 2021 году назвали новым видом вымерших морских рептилий Xenodens calminechari. Их анализ, подробно изложен в исследовании, опубликованном 16 декабря в журнале The Anatomical Record, подчеркивает несоответствия в предыдущих исследованиях и призывает к новым КТ-сканированиям челюсти, чтобы подтвердить или опровергнуть достоверность, сообщает 24 Канал.

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Если их сомнения подтвердятся, то в научной литературе будет сделано пометку, что те окаменелости – подделка, говорит Генри Шарп из Университета Альберты, который возглавлял недавнее исследование.

Мозазавры были крупными морскими ящерицами и одними из главных хищников океана в Меловой период (145,5 – 66 миллионов лет назад), некоторые особи достигали 17 метров в длину. В 2021 году ученые частично базировали свою идентификацию нового вида мозазавра на четырех острых зубах, найденных на неполной челюстной кости, датированной 72,1 – 66 миллионами лет назад, которую раскопали в марокканской фосфатной шахте.

Новый мозазавр демонстрирует зубную батарею [расположение зубов] с многочисленными маленькими, короткими, лезвиевидными зубами, собранными вместе, чтобы сформировать пилообразную режущую кромку,

– писали тогда ученые во главе с Николасом Р. Лонгричем из Университета Бата.

Они констатировали, что это было первое подобное расположение зубов, обнаруженное у тетраподов (четвероногих позвоночных), и именно эта гипотеза побудила Шарпа и его коллег присмотреться внимательнее.

Два уцелевших зуба на челюсти вероятного Xenodens calminechari находятся в одной зубной лунке. Эта особенность противоречит другим известным челюстям и зубам мозазавров, у которых каждый зуб растет в собственной лунке.

Кроме того, команда Шарпа предполагает наличие "возможного клейкого материала" и утверждает, что особое перекрытие определенного вида ткани над двумя зубами является необычным и может указывать на подделку.



Необычное расположение зубов, перекрытие тканей окаменелости и возможный клей / Фото Генри Шарпа

Кроме самих зубов, находка челюсти в марокканской провинции Хурибга состоялась при потенциально подозрительных обстоятельствах, поскольку окаменелость была "получена ненаучным путем (без технического надзора) из местности в Марокко, которая дает много манипулированных или поддельных образцов", – пишут авторы исследования.

Исследователи предполагают, что зубы и челюсть могут принадлежать двум разным существам, которых кто-то зачем-то склеил, а компьютерная томография останков могла бы развеять любые сомнения. Пока что неизвестно, удастся ли исследователям применить эту методику к окаменелостям X. calminechari.