Новый взгляд на Тюдоров – ИИ поставил под сомнение известный портрет королевы
- Исследование Университета Брэдфорда с использованием искусственного интеллекта предложило новую атрибуцию портретов Анны Болейн и ее матери, которые ранее считались неправильно подписанными.
- Результаты анализа, что сравнивали изображения со всей коллекции, показали, что "Неизвестная женщина" может быть Анной Болейн, тогда как "Виндзорский эскиз" скорее всего изображает ее мать, Элизабет Говард.
Два небольших эскиза эпохи Возрождения снова оказались в центре внимания. Современные технологии поставили под сомнение древние представления об их героинях.
Исследователи предполагают, что одна из самых известных фигур английской истории – Анна Болейн – могла быть изображена не там, где считалось ранее. Анализ с использованием искусственного интеллекта показал, что два эскиза авторства Ганс Гольбейн Младший могли быть неправильно подписаны еще в XVIII веке, что повлекло многовековую путаницу. Об этом пишет The Guardian.
Действительно ли портреты Гольбейна подписали неправильно?
Речь идет о так называемом "Виндзорском эскизе" и портрете, известном как ""Неизвестная женщина", которые хранятся в королевской коллекции. Традиционно считалось, что именно первый из них изображает Болейн. Однако новое исследование команды из Университет Брэдфорда предлагает другую интерпретацию: "Неизвестная женщина" может быть самой королевой, тогда как "Виндзорский эскиз" – ее матерью.
Идея пересмотра устоявшихся версий возникла у независимой исследовательницы Карен Дэвис, которая анализировала более 80 работ из так называемого корпуса Гольбейна. Она обратила внимание на несоответствия: женщина на "Виндзорском эскизе" имеет светлую кожу и рыжие волосы, тогда как Болейн исторически описывали как более темной внешности. Кроме того, сам корпус известен неточностями в подписях – например, портрет Генри Говарда ранее ошибочно приписывали его отцу.
В исследовании, опубликованном в марте, Дэвис отмечает, что менее чем 15% работ имеют подтверждение из современных им документальных источников. Это означает, что значительная часть атрибуции может быть сомнительной.
Для проверки гипотезы она объединилась с профессором Хассаном Угаилом, руководителем центра визуальных вычислений университета. Его команда применила ИИ-модель, которая анализирует сходство между изображениями. Ранее эта технология уже помогла уточнить авторство картин, в частности работ, связанных с Рафаэлем.
"Мы проанализировали всю коллекцию и сравнили каждое изображение между собой, создав большую матрицу", – объяснил Угаил. По его словам, алгоритм группирует портреты по сходству черт лица и стиля.
Как пишет ВВС, результаты показали, что "Неизвестная женщина" принадлежит к так называемому кластеру Болейн – Говард, тогда как "Виндзорский эскиз" ближе к изображениям Элизабет Говард.
Дэвис подчеркивает, что исследование не является окончательным вердиктом, а лишь открывает новую дискуссию: "Мы не утверждаем, что это окончательная истина. Мы лишь подняли вопрос и надеемся на более широкое переосмысление всего корпуса".
В Royal Collection Trust также поддержали идею дальнейших исследований. Представитель организации отметил, что личность "неизвестной женщины" давно вызывает споры, и новые данные лишь стимулируют научную дискуссию.
Творчество Гольбейна считается одной из вершин портретного искусства эпохи Возрождения. Родившийся в немецком Аугсбурге, художник работал в Базеле, а впоследствии переехал в Англию, где стал придворным живописцем Генрих VIII. Именно при его дворе он создал портреты ключевых фигур, в частности Томас Мор, казненного в 1535 году, и Анны Болейн, которую казнили годом позже.
Исторический контекст этих работ неразрывно связан с драматическими событиями английской Реформации, начавшейся после конфликта Генриха VIII с папством из-за его желания развестись с Екатериной Арагонской.
Ранее в этом году исследователи также анализировали другой известный образ Болейн – так называемый "портрет с розой" из Гивера. Они предположили, что автор елизаветинской эпохи мог сознательно создать его как "визуальный ответ" на слухи о внешних недостатках королевы, в частности миф о "шестом пальце".
Новое исследование демонстрирует, как современные технологии могут влиять на гуманитарные науки, заставляя по-новому оценивать даже те факты, которые казались устоявшимися на протяжении веков.