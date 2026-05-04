Исследователи предполагают, что одна из самых известных фигур английской истории – Анна Болейн – могла быть изображена не там, где считалось ранее. Анализ с использованием искусственного интеллекта показал, что два эскиза авторства Ганс Гольбейн Младший могли быть неправильно подписаны еще в XVIII веке, что повлекло многовековую путаницу. Об этом пишет The Guardian.

Действительно ли портреты Гольбейна подписали неправильно?

Речь идет о так называемом "Виндзорском эскизе" и портрете, известном как ""Неизвестная женщина", которые хранятся в королевской коллекции. Традиционно считалось, что именно первый из них изображает Болейн. Однако новое исследование команды из Университет Брэдфорда предлагает другую интерпретацию: "Неизвестная женщина" может быть самой королевой, тогда как "Виндзорский эскиз" – ее матерью.

Идея пересмотра устоявшихся версий возникла у независимой исследовательницы Карен Дэвис, которая анализировала более 80 работ из так называемого корпуса Гольбейна. Она обратила внимание на несоответствия: женщина на "Виндзорском эскизе" имеет светлую кожу и рыжие волосы, тогда как Болейн исторически описывали как более темной внешности. Кроме того, сам корпус известен неточностями в подписях – например, портрет Генри Говарда ранее ошибочно приписывали его отцу.

В исследовании, опубликованном в марте, Дэвис отмечает, что менее чем 15% работ имеют подтверждение из современных им документальных источников. Это означает, что значительная часть атрибуции может быть сомнительной.

Для проверки гипотезы она объединилась с профессором Хассаном Угаилом, руководителем центра визуальных вычислений университета. Его команда применила ИИ-модель, которая анализирует сходство между изображениями. Ранее эта технология уже помогла уточнить авторство картин, в частности работ, связанных с Рафаэлем.

"Мы проанализировали всю коллекцию и сравнили каждое изображение между собой, создав большую матрицу", – объяснил Угаил. По его словам, алгоритм группирует портреты по сходству черт лица и стиля.

Как пишет ВВС, результаты показали, что "Неизвестная женщина" принадлежит к так называемому кластеру Болейн – Говард, тогда как "Виндзорский эскиз" ближе к изображениям Элизабет Говард.

Дэвис подчеркивает, что исследование не является окончательным вердиктом, а лишь открывает новую дискуссию: "Мы не утверждаем, что это окончательная истина. Мы лишь подняли вопрос и надеемся на более широкое переосмысление всего корпуса".

В Royal Collection Trust также поддержали идею дальнейших исследований. Представитель организации отметил, что личность "неизвестной женщины" давно вызывает споры, и новые данные лишь стимулируют научную дискуссию.

Творчество Гольбейна считается одной из вершин портретного искусства эпохи Возрождения. Родившийся в немецком Аугсбурге, художник работал в Базеле, а впоследствии переехал в Англию, где стал придворным живописцем Генрих VIII. Именно при его дворе он создал портреты ключевых фигур, в частности Томас Мор, казненного в 1535 году, и Анны Болейн, которую казнили годом позже.

Исторический контекст этих работ неразрывно связан с драматическими событиями английской Реформации, начавшейся после конфликта Генриха VIII с папством из-за его желания развестись с Екатериной Арагонской.

Ранее в этом году исследователи также анализировали другой известный образ Болейн – так называемый "портрет с розой" из Гивера. Они предположили, что автор елизаветинской эпохи мог сознательно создать его как "визуальный ответ" на слухи о внешних недостатках королевы, в частности миф о "шестом пальце".

Новое исследование демонстрирует, как современные технологии могут влиять на гуманитарные науки, заставляя по-новому оценивать даже те факты, которые казались устоявшимися на протяжении веков.