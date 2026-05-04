Что происходит в Oracle?

Компания за последний месяц провела одну из крупнейших волн сокращений в своей истории – по разным оценкам, работы лишились до 30 тысяч человек. Параллельно активно развивается направление ИИ и инфраструктура, в частности, строительство дата-центров, рассказывает 24 Канал.

Руководство во главе с Ларри Эллисоном (Larry Ellison) убеждено, что именно компании, которые сейчас строят ИИ-инфраструктуру, получат ключевые позиции в экономике будущего. Именно поэтому Oracle привлекает миллиардные инвестиции, даже несмотря на прогнозы об отрицательном денежном потоке как минимум до 2030 года.

Ставка на ИИ и громкие партнерства

За последние годы Oracle существенно изменила курс: от традиционного ПО для бизнеса к масштабным инвестициям в ИИ. В 2025 году компания стала частью проекта Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов вместе с Дональдом Трампом, Сэмом Альтманом и Масайоши Саном.

Кроме этого, было заключено соглашение с OpenAI на 300 миллиардов долларов о предоставлении облачных мощностей, как сообщал The Wall Street Journal. Сам Эллисон даже на короткое время возглавлял список самых богатых людей мира.

На конференции для разработчиков он заявил, что программисты компании фактически больше не пишут код – это делают ИИ-модели. Но реальность, по словам бывших сотрудников, выглядит иначе.

Что говорят уволенные работники

Некоторые инженеры утверждают, что внедрение ИИ только усложнило работу. Младшие специалисты генерировали код с помощью ИИ, но он часто не работал, и старшие инженеры были вынуждены тратить время на исправление, рассказывает истории работников журнал Time.

Другие сотрудники критикуют внутренние чат-боты Oracle, которые компания заставляла использовать вместо популярных сервисов. По их словам, эти инструменты снижали производительность и не давали ожидаемого результата.

Еще одна проблема – резкий рост нагрузки. После внедрения ИИ ожидания от работников выросли, и рабочая неделя для некоторых из них выросла до 60 – 80 часов. При этом людей заставляли обучать ИИ на собственных рабочих процессах.

Конфликт из-за компенсаций и условий увольнения

Более 600 бывших сотрудников подписали коллективное обращение к руководству с требованием улучшить условия увольнения. Речь идет о:

увеличении выходного пособия

продлении медицинского страхования

поддержке для владельцев виз H-1B

ускорении получения акций (вестинг)

Однако компания наотрез отказалась вести переговоры с этой группой. При этом предложенные компенсации значительно ниже рыночных. Например, Google и Meta Platforms предлагают более выгодные условия для уволенных работников.

Опрос 272 уволенных показал, что большинство из них – опытные специалисты:

62% – старше 40 лет

22% работали в компании более 15 лет

Многие считают, что компания целенаправленно сокращала именно дорогих и опытных работников, особенно тех, кто имел акции с отложенным начислением (RSU). Часто до момента получения этих акций оставались считанные месяцы.

Отдельная проблема – работники с визами H-1B, которые после увольнения имеют только 60 дней, чтобы найти новую работу или покинуть США.

Новый тренд в Кремниевой долине

Ситуация в Oracle стала показательной для всей индустрии. Массовые сокращения, связанные с инвестициями в ИИ, запускают новую волну обсуждений по защите прав работников.

Люди начинают разговор о создании профсоюзов еще до того, как мы впервые с ними общаемся, потому что они понимают, насколько шаткое их положение,

– рассказывает Кейтлин Корт (Kaitlin Cort), основательница What We Will.

Бывшие сотрудники Oracle опасаются, что стали лишь первыми в большой волне изменений, где люди постепенно превращаются в расходный ресурс – такой же, как оборудование для дата-центров.

Другие ИТ-гиганты тоже сокращают людей ради ИИ

Ситуация с Oracle – не исключение. Массовые увольнения из-за переориентации на искусственный интеллект уже стали системной тенденцией во всем технологическом секторе.

Самый показательный пример – Meta Platforms. В 2026 году компания планирует сократить около 8 тысяч работников, то есть примерно 10% штата, сообщает Tom's Hardware. Руководство прямо объясняет это резким ростом расходов на ИИ-инфраструктуру: бюджеты на дата-центры и вычисления выросли почти вдвое, и компания вынуждена балансировать между расходами на технологии и персонал.

Похожий курс выбрала и Microsoft. Компания сокращает тысячи сотрудников и параллельно инвестирует десятки миллиардов долларов в развитие ИИ, пишет The Guardian. Часть работников переводят на программы досрочного выхода или оптимизируют под новую "AI-first" модель работы, где часть задач уже выполняют алгоритмы.

Amazon также провела масштабные сокращения – только за последние месяцы говорится о десятках тысяч рабочих мест. Компания активно наращивает инвестиции в облачные сервисы и ИИ, что прямо влияет на структуру расходов и потребность в персонале.

Менее очевидный, но показательный кейс – Block, которая сократила до 40% штата, объясняя это переходом к более автоматизированным процессам и ИИ-решениям, о чем сообщала газета The Times of India.

В целом, по данным отраслевых трекеров, только за первые месяцы 2026 года в технологическом секторе было уволено более 90 тысяч человек, а почти половина этих сокращений напрямую связана с автоматизацией и внедрением ИИ.

Аналитики отмечают, что нынешняя волна увольнений отличается от предыдущих кризисов. Если раньше компании сокращали персонал из-за экономических факторов или чрезмерного найма во время пандемии, то теперь ключевым драйвером становятся именно технологическая трансформация.