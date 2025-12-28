В США соцсети приравняли к сигаретам и будут требовать предупреждать о риске зависимости

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул подписала закон, который заставит социальные сети показывать предупреждения молодым пользователям перед использованием функций, вызывающих привыкание. Речь идет о механизмах вроде автоматического воспроизведения видео и бесконечной ленты.

Новые правила направлены на защиту психического здоровья подростков и борьбу с чрезмерным использованием гаджетов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Как именно будут работать новые ограничения для технологических гигантов?

Принятый законодателями документ (S4505/A5346) определяет платформы как "аддиктивные", если их существенной частью является бесконечный скроллинг, пуш-уведомления, счетчики предпочтений или автоматическое проигрывание видео.

Исключения возможны только в том случае, если генеральный прокурор подтвердит, что эти инструменты используются с весомой целью, не связанной с намеренным удержанием внимания.

Согласно распоряжению офиса Кэти Гокул, предостережения должны появляться при первом контакте с такими функциями и регулярно возникать в дальнейшем, причем молодежь не будет иметь возможности их обойти.

Губернатор подчеркнула, что безопасность жителей штата и защита детей от потенциального вреда социальных медиа является ее приоритетом. Член Ассамблеи Нили Розич добавила, что закон базируется на медицинских исследованиях и предоставляет семьям инструменты для принятия взвешенных решений, ставя общественное здоровье на первое место.

Эту инициативу сравнивают с маркировкой табачных изделий, алкоголя или контента с мерцающим светом.

В прошлом году похожую идею высказывал бывший главный санитарный врач Вивек Мурти, а подобный законопроект сейчас обсуждают в Калифорнии, как отмечалось в The New York Times.

Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не впервые усиливает контроль над техгигантами: в прошлом году было введено требование получать согласие родителей на показ "аддиктивных лент" детям и запрещена продажа личных данных несовершеннолетних. Кроме этого, недавно Кэти Гокул подписала закон RAISE Act, посвященный безопасности искусственного интеллекта.

Кто еще запрещает или ограничивает соцсети?

Австралия официально приняла закон Online Safety Amendment Act 2024, устанавливающий минимальный возраст для пользования соцсетями на уровне 16 лет. Это решение стало ответом на угрозы психическому здоровью молодежи, вызванные онлайн-траханием и вредным контентом.

Ответственность за соблюдение новых правил лежит исключительно на владельцах платформ, а не на семьях или самих несовершеннолетних.

Закон, вступивший в действие 10 декабря 2025, обязывает такие сервисы, как Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit и YouTube, ввести надежные системы верификации возраста. За систематические нарушения компаниям грозят огромные штрафы – до 49,5 миллионов австралийских долларов (примерно 32 миллиона долларов США).

Премьер-министр Энтони Албанезе назвал социальные сети "чумой" современности, подчеркнув, что молодежь должна получать реальный опыт вне экранов гаджетов.

Правительство объяснило радикальность шага резким ростом уровня психологического дистресса, тревожности и депрессии среди подростков из-за токсичной цифровой среды.