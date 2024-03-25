В США дроны будут летать по городу, закрашивая незаконные граффити

Законодатели штата Вашингтон приняли новые правила, позволяющие использовать дроны для распыления краски на граффити, которые все чаще появляются на стенах городов. Это будут беспилотники, похожие на те, что используются при обработке сельскохозяйственных культур

Детали

После того как дроны уже использовались полицией и в борьбе с лесными пожарами, они будут испытаны в Вашингтоне после принятия законопроекта Палаты представителей. Губернатор уже подписал его, поэтому проект официально начат.

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После вступления в силу в начале июня, эта мера позволит Департаменту транспорта штата Вашингтон (WSDOT) использовать БПЛА для закрашивания граффити, особенно на участках шоссе между Сиэтлом и Такомой, где постоянное появление новых граффити стало настоящим кошмаром.

В дополнение к "полевым испытаниям технологии распыления дронов с целью более эффективного закрашивания существующих граффити", закон также призывает власти предотвращать или наказывать будущих граффити-хулиганов. Для этого они с беспилотников, зависающих в воздухе, должны "исследовать и протестировать совершенствование систем, способных идентифицировать лиц, которые портят имущество, рисуя граффити".

Депутат Эндрю Баркис, который разработал этот закон, рассказал вашингтонской радиостанции KIRO, почему использование дронов-распылителей для закрашивания граффити имеет смысл.

Два человека могут сидеть в грузовике, управлять дроном и закрашивать граффити, таким образом они могут быстрее и дешевле закрасить его,

– говорит Баркис.

Теперь не нужно будет пригонять специальную машину с подъемником, если граффити сделали где-то на высоте. Она не будет блокировать движение автомобилей на оживленных трассах. К тому же распыление краски обычно позволяет уменьшить расходы, по сравнению с нанесением с помощью обычной кисти или малярного валика.



Граффити на дорожных знаках. Их в основном не закрашивают, а полностью заменяют / Фото Департамента транспорта штата Вашингтон (WSDOT)

Он также объяснил, почему решил бороться с нанесением надписей: "Взрыв граффити в нашем государстве стал серьезной проблемой, которая требует немедленного и всестороннего реагирования. Этот законопроект признает разочарование вашингтонцев относительно граффити на наших дорогах и посылает четкий сигнал о том, что с этим уже достаточно".

Глубокая проблема

Использование дронов для закрашивания граффити на столбах и стенах имеет целью уменьшить расходы на борьбу с граффити, которые являются незаконными в Вашингтоне. В широко цитируемой публикации в блоге Департамента транспорта штата рассказывают о 1,4 миллиона долларов, потраченных на маскировку надписей за последние два года.

Особенно дорого властям обходится замена дорожных знаков, к которым вандалы имеют особую любовь. Каждый такой знак, в зависимости от размера, может стоить до 50 000 долларов.