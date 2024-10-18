Совсем скоро компании больше не смогут прятать от вас кнопку отмены подписки

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда вам больше не нужна подписка на какой-то продукт, но вы не можете найти способ ее отменить? Многие компании грешат тем, что прячут возможность отписаться где-то в самых глубоких закоулках настроек или вообще на отдельном сайте, ссылка на который в продукте нигде не указана. Новый закон, принятый в США, призван изменить это раз, навсегда и для всех.

Как будет работать новое правило

Разговоры о необходимости внедрения новых стандартов ходили уже давно. Так называемое правило "click to cancel" (щелкните, чтобы отменить") призвано упростить процесс прекращения подписок в первую очередь для американских потребителей, как можно понять из объявления FTC. Однако в основном компаниям не выгодно и не удобно разрабатывать отдельные продукты для каждой страны, поэтому следует ожидать, что разработчики по крайней мере большинства популярных сервисов внесут это обновление для всего мира.

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Лучшим примером здесь служит компания Apple, которая много лет сопротивлялась внедрению USB-C, заставляя пользователей покупать кабели Lightning. Однако закон ЕС, который стандартизировал этот вопрос, побудил производителя внедрить Type-C не только для граждан Евросоюза, но и для всего мира, поскольку производить отдельные устройства для разных стран было бы чрезвычайно неудобно.

И теперь Федеральная торговая комиссия США объявила об окончательном утверждении правила "click to cancel". Оно потребует от компаний сделать процесс отмены подписки таким же простым и очевидным, как и процедуру регистрации. Компаниям будет запрещено заставлять клиентов использовать чат-ботов или разговаривать со службой поддержки по телефону для отмены подписок.

В заявлении, сопровождающем пресс-релиз Комиссии, председатель FTC Лина М. Хан отметила: "Слишком часто компании заставляют людей прыгать через бесконечные обручи только для того, чтобы отменить подписку. Правило FTC положит конец этим уловкам и ловушкам, сэкономив американцам время и деньги. Никто не должен быть вынужден платить за услугу, которая ему больше не нужна".

По утверждению FTC, этот шаг был сделан после значительного увеличения количества жалоб потребителей на практику подписки. В 2024 году государственное агентство получало в среднем почти 70 жалоб в день, связанных с невозможностью отписаться от той или иной услуги. Для сравнения, в 2021 году их количество составляло 42 в день.

Интересно, что пакет правил в итоге был проголосован не в том виде, в котором его подавали. Например, из него исчезло требование бизнеса присылать ежегодные напоминания о периодических платежах, а также несколько других пунктов.