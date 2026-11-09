Генеральный директор Nvidia попал под следствие из-за романа с китайской шпионкой

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование после того, как его глава Дженсен Хуанг признал, что у него был роман с бизнес-леди, которую американские спецслужбы считают китайской шпионкой.

Что произошло и кто проводит проверки

В воскресенье, 8 ноября, Nvidia объявила о собственном расследовании. Хуанг, соучредитель и генеральный директор компании, признался совету, что у него были интимные отношения с Элис Хуанг. По данным американской разведки, она работала на китайские спецслужбы, пишет The New York Times. Проверкой займется комитет независимых директоров с привлечением внешнего юридического консультанта. Пресс-секретарь компании Джон Риццо сообщил, что сам Хуанг к выбору консультанта не причастен.

Совет директоров заявил, что не имеет оснований полагать, будто пострадала национальная безопасность США или секреты Nvidia. В то же время в ходе расследования будет изучена вся доступная информация. Хуанг поддерживает проверку и пообещал сотрудничать. 63-летний руководитель остается на своей должности, а компания подчеркивает, что расследование не замедлит работу компании.

В письме к сотрудникам Хуанг принес извинения.

Я изменил своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания. Мне очень жаль,

– прокомментировал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Кто такая Элис Хуанг и при чем здесь чипы

Женщина, которую также зовут Хуан Ле, согласно ее биографии, ранее работала в Китае телерепортером. Затем она возглавила сингапурскую компанию Megaspeed, управляющую дата-центрами. Megaspeed стала одним из крупнейших клиентов Nvidia в Юго-Восточной Азии: с июня 2024 года она закупила чипов на сумму более 4,8 миллиарда долларов.

Дженсен и Элис Хуанг не являются родственниками, это лишь совпадение фамилий.

Компания продолжает работать с Megaspeed, хотя Министерство торговли США уже более года проверяет, не помогает ли она Китаю незаконно ввозить запрещенные к продаже ИИ-чипы. Государство ограничивает экспорт таких чипов, поскольку считает доступ Китая к ним вопросом национальной безопасности.

Американские власти следили за Элис Хуанг более года. Разведчики перехватили ее переписку с гражданином США, в которой опознали Хуанга, и уверяют, что между ними были романтические отношения. Весной госсекретарь Марко Рубио организовал подготовку секретного меморандума. В нем говорится, что ее завербовало китайское Министерство государственной безопасности с целью оказать влияние на Хуанга.

Журналисты пока не выяснили, какую именно информацию она передавала в Пекин. Китай отверг обвинения, назвав их безосновательными спекуляциями.

Сначала все отрицали

Ранее Nvidia и сам Хуанг утверждали, что в их контактах нет ничего необычного. В октябре в интервью Bloomberg он называл общение с Элис Хуанг вполне нормальным и связанным исключительно с Megaspeed. Публично их видели вместе в Тайбэе: в 2024 году в баре после технологической выставки, а следующим летом на обеде с другими руководителями. Тайваньские СМИ засняли, как она целует его в щеку.

Давление на компанию усиливается. Конгресс хочет, чтобы Хуанг дал показания, вероятно, под присягой. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что руководитель и совет "должны дать ответы Конгрессу". Конгрессмен Майкл Макколл призвал приостановить поставки передовых чипов в Китай, пока не будут выяснены все обстоятельства.

Что сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп встал на защиту Хуанга. Он сказал, что возьмет его с собой в предстоящую поездку в Китай, и назвал его честным человеком, который сделал для страны очень многое.

Я не слышал, чтобы он сделал что-то не так,

– заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, о слежке за Элис Хуанг ему сообщили около года назад, и он ни о чем не жалеет. Президент также считает, что Дженсен Хуанг должен остаться во главе Nvidia.