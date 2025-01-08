NVIDIA представляет видеокарту RTX 5090 за баснословные 2000 долларов

Выставка CES 2025 продолжается, демонстрируя нам все больше новых технологий. Компания NVIDIA уже провела некоторые свои мероприятия, показав мощный компьютер для работы с ИИ, DLSS 4, модель разработки роботов, платформу DRIVE Hyperion для автономных транспортных средств и прочее. Но один из самых больших анонсов, которого все ждали, это новые графические процессоры. Встречайте RTX 5090.

Почему так дорого

В целом компания представила целое семейство графических процессоров Blackwell, но RTX 5090 является вершиной всей линейки. Эта видеокарта похожа на свою предшественницу, но теперь содержит 92 миллиарда транзисторов, 4000 AT TOPS, 380 TFLOPS с трассировкой лучей и пропускную способность 1,8 ТБ/с. Компания показала демонстрацию возможностей новой видеокарты прямо на сцене, в реальном времени. Зрители увидели глубоко детализированную графику со сложными текстурами и полной трассировкой лучей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Nvidia утверждает, что новый графический процессор премиум-класса способен превзойти 4090 в 2 раза. Однако RTX 5090 стоит колоссальные 2 тысячи долларов! Для сравнения, RTX 5080, 5070 Ti и 5070 можно взять за 999, 749 и 549 долларов соответственно. Флагман линейки по отдельности будет стоить дороже, чем целые компьютеры с более дешёвыми видеокартами.

Компания говорит, что вся серия "обеспечивает прорыв в рендеринге на основе искусственного интеллекта, включая нейронные шейдеры, цифровые человеческие технологии, геометрию и освещение".

Что касается спецификаций, RTX 5090 Founders Edition будет иметь 32 гигабайта памяти GDDR7 и 21 760 ядер CUDA. В зависимости от игры, NVIDIA заявляет, что 5090 обеспечит вдвое большую относительную производительность, причем наибольший прирост получат RT-интенсивные игры, такие как Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077. На примере Cyberpunk NVIDIA поделилась видео, демонстрирующее игру с частотой 242 кадра в секунду на 5090 по сравнению со 109 кадрами в секунду на RTX 4090.

Смотрите демонстрацию возможностей RTX 5090: видео

Конечно, прирост производительности, на который могут рассчитывать потребители, в значительной степени будет зависеть от того, поддерживает ли игра новую технологию DLSS 4 от NVIDIA. Эта технология может генерировать до трех дополнительных кадров на каждый кадр, который графический процессор рендерит с помощью традиционных методов рендеринга. Судя по графикам производительности, которыми поделилась NVIDIA, игры, которые ограничиваются DLSS 3, получат меньший прирост производительности. Однако хорошая новость заключается в том, что более старые графические процессоры RTX будут поддерживать DLSS 4, хотя убийственная функция технологии — многокадровая генерация – будет эксклюзивной для новых карт компании 50 серии.

Что касается RTX 5070, то она сможет похвастать 6 144 ядрами CUDA и 12 гигабайтами памяти GDDR7. С DLSS 4, как утверждает NVIDIA, 5070 будет такой же быстрой, как и 4090. Опять же важно подчеркнуть, что этот прирост будет достигнут благодаря DLSS 4, а прирост за счет растеризации, если он и будет, будет намного скромнее. Что касается 5070 Ti, компания заявляет, что она вдвое быстрее 4070 Ti.

С такими характеристиками нет шансов, чтобы семейство 50-й серии не было энергоемким. И это действительно так, ведь NVIDIA рекомендует 1000-ваттный блок питания для 5090, поскольку ее общая графическая мощность составляет 575 Вт. Если есть и положительный момент, то это то, что все новые карты Founders Edition имеют дизайн с двумя слотами.

Ноутбуки с графическими процессорами 5090, 5080 и 5070 Ti будут доступны с марта.

Ноутбуки с RTX 5070 появятся в следующем месяце.

Первыми свои продукты выпустят Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Razer.



Цены на новую серию видеокарт NVIDIA / Фото NVIDIA