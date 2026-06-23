Nvidia обещает всем безопасных роботов: как проект Halos убережет нас от уничтожения машинами

Компания Nvidia разрабатывает новое программное обеспечение и чипы, которые позволят гуманоидным роботам безопасно взаимодействовать с людьми в режиме реального времени. Это решение призвано решить главную проблему современной робототехники – снижение производительности из-за страха машин нанести вред человеку.

Почему современные роботы "боятся" людей?

Чтобы люди и роботы могли работать бок о бок, машины должны научиться принимать правильные решения за доли секунды. Именно над этим работает крупнейший в мире производитель оборудования для систем искусственного интеллекта – компания Nvidia. Как сообщает Bloomberg, разработчик предлагает новые полупроводниковые компоненты и программное обеспечение, которые обеспечат полноценное сотрудничество машин и людей.

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Сегодня отрасль сталкивается с серьезным препятствием. Существующие системы безопасности заставляют роботов полностью останавливаться или резко замедляться, как только возникает вероятность контакта с человеком. Это существенно снижает их производительность.

Кроме того, такие жесткие защитные меры делают совместную работу невозможной. Например, машины не могут передавать предметы человеку или помогать ему поднимать тяжелые объекты.

Как технология Halos и платформа IGX Thor меняют правила игры?

Чтобы решить эту проблему, Nvidia разработала программное обеспечение Halos, основанное на системах автопилота. Это своеобразный "мозг" для робота, который анализирует пространство вокруг себя в режиме реального времени, подобно тому, как водитель оценивает ситуацию на дороге.

Halos предлагается в качестве операционной системы для аппаратной платформы IGX Thor – сверхмощного компьютера промышленного класса. Он создан специально для обработки данных искусственного интеллекта непосредственно на самом устройстве, без задержек на передачу данных в облако.

Nvidia планирует интегрировать эти технологии в передовые роботы, такие как гуманоид Digit от компании Agility Robotics. Благодаря новому оборудованию роботы смогут:

самостоятельно принимать решения на основе анализа окружающей среды;

подключаться к внешним датчикам (например, автономный погрузчик сможет обратиться к камерам видеонаблюдения на складе, чтобы "заглянуть" за угол);

мгновенно решать, продолжать ли движение на полной скорости или замедлиться, чтобы избежать столкновения.

Параллельно Nvidia разрабатывает системы самостоятельного обучения машин. Например, в рамках проекта ENPIRE компания продемонстрировала группу из 8 роботов под управлением ИИ-агентов (OpenAI Codex, Claude Code и Kimi Code). Они параллельно учились собирать ПК, сортировать металлические детали и обрезать пластиковые хомуты. Исследование подтвердило, что группа роботов, исследующих пространство параллельно, решает задачи значительно быстрее.

Стратегия Nvidia и жесткая конкуренция с Китаем

Хотя Nvidia получает львиную долю доходов от чипов для центров обработки данных ИИ, компания активно расширяет своё влияние на рынке робототехники. Часто она предлагает свои решения бесплатно, чтобы стимулировать развитие экосистемы. Для производителей роботов Nvidia даже построила специальную лабораторию, где инженеры помогают тестировать машины на безопасность перед сертификацией.

Такая активность чрезвычайно важна, ведь конкуренция в сфере внедренного ИИ обостряется. В частности, китайский стартап Spirit AI с моделью Spirit v1.6 недавно возглавил престижный глобальный рейтинг робототехники RoboArena, опередив передовые разработки Nvidia – Cosmos3-Nano-Policy и DreamZero.

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Чтобы удержать лидерство, Nvidia создает масштабные альянсы. Компания объявила о партнерстве с LG Group для создания автономных производственных систем. LG интегрирует платформы моделирования Nvidia Isaac Sim, Isaac Lab и базовую модель Isaac GR00T для совершенствования поведения своих бытовых и промышленных роботов.

Каким будет будущее рынка робототехники?

Эксперты отмечают, что правила для роботов кардинально отличаются от алгоритмов для беспилотных автомобилей. Если автомобилю достаточно просто избегать контакта с объектами, то робот должен понимать, к чему можно прикасаться, что нельзя перемещать и с какой силой взаимодействовать с различными материалами.

Несмотря на сложность технологии, рынок стремительно растет. По оценкам аналитиков Barclays, к 2035 году сегмент человекоподобных роботов будет приносить 200 миллиардов долларов. В настоящее время роботизация сосредоточена в складском хозяйстве и логистике, однако технологии уже готовы к экспансии в розничную торговлю, здравоохранение и строительство.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг видит будущее в создании компьютеров с полностью голосовым управлением и автономных роботов-помощников (по типу R2-D2 из "Звездных войн"). Для этого компания уже разрабатывает новые чипы N2X и N3X, которые позволят людям общаться с машинами на естественном языке без использования мышей или клавиатур.