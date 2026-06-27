NVIDIA стала новым лидером рынка сетевого оборудования для дата-центров благодаря буму в сфере ИИ

Компания NVIDIA, бесспорный лидер в производстве ИИ-ускорителей, покорила новую вершину. Благодаря стремительному развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта разработчик впервые возглавил мировой рынок сетевого оборудования для дата-центров.

NVIDIA неожиданно возглавила рынок Ethernet-коммутаторов для дата-центров: объем сегмента взлетел до $15,4 млрд на фоне ИИ-бума

Компания NVIDIA, лидер в производстве ИИ-ускорителей, покорила новую вершину. Благодаря стремительному развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта, техногигант впервые возглавил мировой рынок сетевого оборудования для дата-центров.

Хотя бренд традиционно ассоциируется с графическими (GPU) и центральными (CPU) процессорами, компания активно расширяет своё влияние на всю экосистему центров обработки данных. По данным аналитической компании IDC, опубликованным порталом Wccftech, в первом квартале 2026 года NVIDIA стала поставщиком номер один по объему выручки в сегменте сетевого оборудования для дата-центров.

Что такое Ethernet-коммутаторы и почему они важны?

Эти устройства работают как сверхскоростные "регулировщики движения" на цифровых магистралях. Они соединяют тысячи серверов между собой, позволяя им мгновенно обмениваться гигантскими массивами данных. Без такого оборудования работа современных суперкомпьютеров просто невозможна.

Главным фактором успеха NVIDIA стала её платформа Spectrum-X. Это комплексное сетевое решение, включающее блоки обработки данных (DPU) BlueField и кабели LinkX. Специализированные микросхемы DPU берут на себя рутинные сетевые задачи и разгружают основные процессоры. Это делает передачу данных для обучения ИИ максимально быстрой и эффективной.

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Как вырос рынок и какие позиции занимает NVIDIA?

Благодаря глобальному развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта рынок Ethernet-коммутаторов переживает беспрецедентный бум. В первом квартале 2026 года общий доход сегмента достиг рекордных 15,4 миллиарда долларов. Это на 39,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только на долю гиперскалеров (гигантских облачных провайдеров) и корпоративных дата-центров пришлось 10 миллиардов долларов дохода, что демонстрирует рост на 61%. Быстрее всего рынок растет в странах Америки — на 49,7% в годовом исчислении. Регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показал прирост в 32,2%, а Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) — 25,9%.

На этом фоне финансовые показатели NVIDIA выглядят феноменально. Компания захватила 21,5% мирового рынка Ethernet для дата-центров. Ее сетевой бизнес вырос на невероятные 192,7% в годовом исчислении, принеся 2,1 миллиарда долларов квартальной выручки. Платформа Spectrum-X идеально подошла для создания крупных кластеров GPU, которые сегодня являются стандартом для ИИ-индустрии.

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Почему индустрия переходит на сверхвысокие скорости?

Спрос на высокоскоростные сетевые решения продолжает диктовать тренды. В первом квартале 2026 года коммутаторы стандарта 800G заняли 35,8% в структуре доходов рынка дата-центров. В то же время решения на 200G и 400G составили 34,1% рыночной доли. В совокупности эти сверхскоростные коммутаторы генерируют 70% мирового дохода в сегменте Ethernet для центров обработки данных.

Этот структурный сдвиг полностью меняет расстановку сил. Успех NVIDIA доказывает, что компания больше не является просто поставщиком ИИ-ускорителей. Она превратилась в надежного партнера, способного обеспечить сквозную инфраструктуру для "фабрик искусственного интеллекта" следующего поколения — от процессоров до высокопроизводительных сетей.

Геополитическое давление и дефицит на рынке ИИ

Пока NVIDIA удерживает лидерство с долей 64% на мировом рынке ИИ-чипов и более 94% на рынке настольных GPU, компания сталкивается с вызовами в Азии. Из-за жестких санкций США спрос на её оборудование в Китае перешёл в тень. На черном рынке цены на запрещенные серверы NVIDIA DGX B300 за последние полгода выросли вдвое — до 1,1 миллиона долларов, а ускорители RTX 6000 Pro подорожали в 2,6 раза.

В то же время правительство КНР активно стимулирует импортозамещение. Ожидается, что в 2026 году китайские производители ИИ-чипов (в частности, Huawei, Cambricon, ByteDance и Alibaba) займут 79% внутреннего рынка Китая. Однако в глобальном масштабе позиции NVIDIA остаются непоколебимыми, тогда как её ближайший конкурент AMD контролирует лишь около 8,6% рынка ИИ-чипов.