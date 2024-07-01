Google Pixel 9 в этом году выйдут значительно раньше: компания объявила дату презентации

Google опубликовал объявление о том, что его ежегодная презентация устройств Pixel переносится с октября, где всегда была, на несколько месяцев раньше. Кроме того, компания меняет локацию – вместо Нью-Йорка Made by Google 2024 состоится в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, Калифорния. Так когда же ждать?

Made by Google 2024: дата

Согласно сообщению, которое появилось на сайте компании, ежегодное мероприятие, посвященное аппаратному обеспечению Pixel, состоится 13 августа. Это на два месяца раньше, чем все прошлые годы.

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Google тизерит Pixel 9 Pro с новой версией Android и фокусом на искусственном интеллекте Gemini. Некоторые его функции мы увидели на предыдущей презентации в мае. Теперь следует ожидать полноценного запуска по крайней мере какой-то части из них.

В этом году доклад начнется в 21 час по украинскому времени. Компания, как всегда, впоследствии опубликует анонс, в котором можно будет подписаться на уведомления.

Смотрите тизер презентации: видео

Почему Google так рано выпускает Pixel 9

Мы еще некоторое время не узнаем точных причин, почему компания переносит презентацию, но самой вероятной причиной является искусственный интеллект. Google продвигает ИИ все больше и больше, поскольку испытывает давление конкуренции. Pixel является ключевым компонентом этого продвижения. Переход на август, который не является месяцем, богатым на презентации других компаний, дает Google шанс продемонстрировать новые идеи искусственного интеллекта раньше, чем это сделает Apple в сентябре.

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Что мы ожидаем от Pixel 9

В этом году, по слухам, будут представлены полностью новые модели смартфонов:

Pixel 9.

Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro XL.

Pixel 9 Pro Fold.

Смартфоны обновят свой дизайн: блок камер станет округлым островком, а рамки будут плоские. О том, станут ли тоньше рамки, ничего неизвестно.

Что касается функций ИИ, то ожидается Project Astra (функция, которая позволит общаться с Gemini как с человеком, давать ей задания голосом и изображением с камеры и прочее), Ask Photos (функция, анализирующая вашу галерею и позволяющая быстро искать нужные снимки по текстовому описанию), новые возможности камеры и многое другое.