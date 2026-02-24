Гигантский обломок Starship вынесло на берег на Мадагаскаре

У побережья Мадагаскара рыбаки заметили странный металлический объект, который море вынесло на берег. Находка несколько месяцев оставалась без объяснения, пока эксперты не установили ее происхождение. Оказалось, что это фрагмент космической техники, который прошел тысячи километров по океану.

Как обломок оказался в океане?

Необычный круглый металлический объект обнаружили еще в декабре прошлого года в районе коммуны Тамбохорано Мантирано, что в Мелакском регионе на севере острова Кимия у западного побережья Мадагаскара. Рыбаки вытащили его из моря и оставили на месте, надеясь, что впоследствии появится владелец, пишет 24 Канал.

По их словам, находку намеренно не трогали много дней. Местные власти даже решили установить трехмесячный срок ожидания перед принятием дальнейших решений по объекту.

Впоследствии специалисты идентифицировали таинственный объект. Он оказался баком для метана, который был частью корабля Starship S35 компании SpaceX. Этот аппарат стартовал 27 мая 2025 года в рамках испытательной миссии. Во время полета планировалось развернуть макеты спутников системы Starlink.



Starship S35 / SpaceX

Однако миссия завершилась неудачей. Из-за утечки топлива корабль тогда потерял управление. После этого он разрушился над акваторией Индийского океана. Части конструкции упали в воду, а впоследствии океанические течения вынесли один из фрагментов на побережье Мадагаскара, пишет местное издание SBS Pro Melaky в своем Facebook.

От места разрушения до африканского острова – тысячи километров, что демонстрирует масштаб распространения космического мусора после аварий.



Обломок Starship S35 / Фото SBS Pro Melaky

Пока непонятно, что с ним будут делать. Информации о конкретных планах местных властей нет.

Проблема космического мусора

Это не первый случай, когда обломки ракет компании оказываются далеко от зоны запуска.

В 2025 году части ракеты Falcon 9 упали на территории Польши. Подобные инциденты регулярно поднимают вопрос ответственности частных космических компаний за остатки техники после запусков.

Мы также знаем многочисленные случаи, когда части китайских ракет падали на Землю. Например, в 2024 году обломки Long March 2C упали на населенный пункт в префектуре Цяньдуннань.

А часть китайской ракеты Jieling, предположительно, упала на отдаленном участке пустыни Пилбара в Западной Австралии в 2025 году.

История с метановым баком S35 показывает, что даже элементы новейших многоразовых систем могут завершить путь в самых неожиданных местах. Несмотря на то, что современные ракеты проектируются с учетом контролируемого возвращения или сгорания в атмосфере, аварийные сценарии приводят к появлению обломков в мировом океане и на суше.

Для Мадагаскара это событие стало необычной новостью, а для космической отрасли – очередным напоминанием о необходимости более точного контроля полетов и утилизации отработанных компонентов.