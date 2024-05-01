Дна до сих пор не видно: ученые нашли самую глубокую в мире голубую дыру с пещерами и туннелями

Ученые исследуют огромную голубую дыру Таам Джа в мексиканском заливе Четумаль. Хотя они еще не нашли ее дно, они говорят, что уже на этом этапе она является самой глубокой из когда-либо обнаруженных. Как показывают измерения, это образование может быть связано с лабиринтом подводных пещер и туннелей.

Что такое голубая дыра

Голубые дыры — это огромные подводные карстовые воронки, которые появляются на морском дне, когда известняковая порода разрушается. Некоторые из самых известных голубых дыр находятся у берегов Центральной Америки, особенно Большая голубая дыра Белиза. Таам Джа находится вблизи границы Мексики и Белиза, возле мексиканского острова Тамалькаб и рядом с несколькими другими голубыми дырами в заливе Четумаль.

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Измерения глубины дыры и того, как через нее циркулирует ток, были опубликованы на этой неделе. Пока что ее определенная глубина составляет 420 метров. Но исследователи еще не добрались до ее дна.

Таам Джа отбирает первое место у "Дыры Дракона" в Южно-Китайском море (также известной как "Голубая дыра Санша Йонгл"), как самой глубокой из до сих пор известных голубых дыр. Глубина "Драконовой дыры" составляет около 275 метров, что превышает третью по глубине голубую дыру, Голубую дыру Дина, более чем на 90 метров. Голубая дыра Таам Джа более чем вдвое глубже Голубой дыры Дина.

Смотрите, как выглядит вход в голубую дыру Таам Джа: видео

В декабре 2023 года команда измерила воронку с помощью CTD-профилометра (проводимость, температура и глубина) – набора электронных приборов, которые могут характеризовать различные компоненты воронки. Сравнение гидрографических данных воронки с водными слоями в других рифовых лагунах, эстуариях и барьерных рифах Центральной Америки и Карибского бассейна позволило команде прийти к выводу, что в глубине воронки могут существовать "потенциальные подземные связи".

CTD также обнаружил повышение температуры и солености воды в дыре на глубине около 400 метров. Теплая вода может быть связана с

, пришли к выводу ученые.



Сканирование голубой дыры Таам Джа, проведено в 2023 году. Тогда было подтверждено лишь 275 метров глубины / Фото Alcérreca-Huerta et al., Front. Mar. Sci.

Исследователи подчеркнули, что дыра может быть гораздо глубже, чем их недавние измерения, основанные на структуре внутренних известняковых пещерных систем. Ученым, например, известно о пещере, глубина которой составляет 2 191 метр.

Сейчас измерения приостановлены из-за технологических ограничений. Исследователи не обозначили планов по продолжению измерений Таам Джа.