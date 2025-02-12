Adobe открыла видеогенератор Firefly Video для всех и запустила платную подписку на Firefly AI

Компания Adobe объявила о старте открытого бета-тестирования генератора видео Firefly Video, который был представлен осенью прошлого года. Теперь попробовать его можно в новом разделе Firefly на официальном сайте компании. Кроме того, другие инструменты на основе искусственного интеллекта стали доступны по подписке.

Сначала функция Generative Video была представлена как Generative Extend в бета-версии видеоредактора Premiere Pro, сообщает 24 Канал. Она позволяла добавлять небольшие фрагменты в начале или в конце видео.

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Теперь появился отдельный инструмент Generate Video, который создает видео на основе текстового описания или статического изображения. Также пользователям доступны опции для настройки стиля, выбора ракурса камеры, ее движения и расстояния до объекта.

Сначала генератор поддерживал видео в разрешении 720p, а теперь – в 1080p при 24 кадрах в секунду.

Максимальная длина сгенерированного видео составляет 5 секунд, а процесс создания занимает от 90 секунд.

Adobe также работает над двумя дополнительными версиями системы: одна будет предлагать видео с низким разрешением для концептуальных идей, а другая - поддерживать генерацию в 4K.

Обе версии должны появиться в ближайшее время.

Также компания обновила раздел сайта Firefly, который объединяет все инструменты генеративного ИИ. Улучшен интерфейс пользователя, а также интеграцию с приложениями Creative Cloud, такими как Photoshop, Premiere Pro и Express, что упрощает редактирование созданного контента.

Кроме того, Adobe начала бета-тестирование функции Scene to Image, которая позволяет использовать трехмерные объекты или эскизы как входные данные для генерации изображений. Впервые эта технология была представлена в октябре под названием Project Scenic.

Еще один новый инструмент, Translate Audio and Video, поддерживает перевод с более чем 20 языков с сохранением оригинального голоса.

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Платформа Adobe Firefly теперь доступна по подписке. Тариф Firefly Standard за 9.99 доллара в месяц предоставляет 2 000 "кредитов", чего хватает на генерацию до 20 пятисекундных видео в 1080p.

Firefly Pro, стоимостью от 29.99 доллара, предлагает 7 000 "кредитов", что позволяет создать до 70 видео.

Для подписчиков Firefly также доступна неограниченная обработка растровой и векторной графики.