Tesla выпустила обновление для автопилота и полностью сломала его главную функцию

Водители Tesla утверждают, что последняя версия программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) заставляет их автомобили проезжать на красный свет. Инцидентов и пострадавших, к счастью, до сих пор не было.

Что происходит

Один из водителей описал свой случай на Reddit. Он говорит, что успел вовремя остановить машину, поскольку не отвлекался от дороги. Несколько других водителей в комментариях ответили, что с ними случилось точно то же самое. Неизвестного, знает ли Tesla об этой проблеме, и когда собирается ее исправить. Никаких заявлений от компании пока не было, как и отзыва обновлений.

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[Версия FSD] 12.5.1.3 проехала 4 раза на красный свет. Свет еще издалека становится желтым, но FSD продолжает ехать с той же скоростью, просто проезжая его так, будто он зеленый или нет никакого света. Также свет никогда не был желтым во время проезда, он был красным, когда FSD пересекал белую линию,

– пишет автор с никнеймом sooshy09.

Пользователь в комментариях пишет: "У меня тоже такое случалось один или два раза на скорости ниже 30 миль в час. Из-за этого возникают проблемы с доверием".

Тем временем в YouTube появилось видео, которое наглядно демонстрирует проблему красного света. Водитель ехал через центр Ньюарка, штат Нью-Джерси, когда автомобиль пытался проехать на красный свет на перекрестке.

Демонстрация бага: видео

Обвинения в проезде на красный свет не сулят ничего хорошего, поскольку Tesla уже находится под федеральным расследованием из-за причастности ее программного обеспечения для помощи водителю к авариям, по меньшей мере 13 из которых были смертельными.

Кроме того, правоохранители вынесли выговор Tesla за то, что компания делает недостаточно для устранения этой проблемы, не говоря уже о серьезных обвинениях в том, что Маск и руководители Tesla вводят общественность в заблуждение, преувеличивая возможности своих беспилотных транспортных средств.

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