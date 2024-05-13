Миллионы пользователей Android потеряют возможность рассчитываться смартфоном

Начиная с 10 июня, Google введет новые требования к операционной системе для пользователей, которые имеют доступ к приложению Кошелек, или Google Wsllet на устройствах с Android и Wear OS. Это приведет к тому, что старые версии операционки перестанут поддерживать приложение.

Об этом стало известно благодаря недавно опубликованному документу службы поддержки Google. Теперь Кошелек потребует, чтобы устройства работали по меньшей мере на Android 9 для телефонов и Wear OS 2.x или более новой версии для смарт-часов. Обновления безопасности не будут доступны для версий Android ниже 9.

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Для Google это делает

Это изменение имеет целью усилить меры безопасности для таких функций Wallet, как транзакции tap-to-pay, что требует возможности доставлять обновления безопасности на устройства пользователей.

С момента запуска в 2022 году, приложение поддерживало Android версии до 5.0. Однако, последние изменения коснутся пользователейи Oreo

По платформе Wear OS, которая сначала работала на базе Android 8.0 Oreo, то она была обновлена до Android 9.0 Pie.

Google Wallet, который базируется на Google Play Services, зависит от поддержки актуальных версий операционной системы.

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Напомним, что ранее Google также прекратил поддержку Play Services для Android 4.4 KitKat в августе 2023 года.