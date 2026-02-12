Переезд с iPhone на Android стал проще: обновление iOS 26 получило важные изменения

Выход iOS 26.3 принес несколько важных функций, которые облегчают взаимодействие iPhone с другими экосистемами. Ключевой новинкой стала возможность быстрого переноса информации на Android-устройства, которое облегчит жизнь владельцам iPhone, решившим сменить свой гаджет.

Также обновление от Apple улучшило работу сторонних часов в Европейском Союзе, в соответствии с новыми требованиями законодательства, сообщает The Verge.

Что изменилось для пользователей в новой версии iOS 26?

Центральным элементом iOS 26.3 стала функция "Перенос на Android", которая позволяет мигрировать между платформами, просто положив старый iPhone и новый Android-смартфон рядом.

Этот инструмент автоматически переносит установленные приложения, архив фотографий, сообщения и даже номер телефона владельца, как объясняет 9to5mac.

Ранее этот процесс был значительно сложнее: людям приходилось вручную копировать файлы или загружать специальные приложения для передачи данных от Apple или Google на оба устройства одновременно.

Для жителей Европейского Союза Apple внедрила функцию "пересылки уведомлений" для сторонних аксессуаров, о которой мы ранее сообщали.

Теперь на экранах смарт-часов других брендов можно видеть полное содержание сообщений и гибко настраивать, от каких именно программ они должны поступать.

Это делает опыт использования умных часов от сторонних производителей значительно лучше, поскольку на гаджетах будет отображаться важная и актуальная информация со смартфона.

Такие изменения стали следствием выполнения Apple требований Закона ЕС о цифровых рынках (DMA) по улучшению совместимости устройств, именно поэтому функция доступна только пользователям ЕС, о чем ранее рассказывало издание Apple Insider.

Как установить обновление iOS 26.3?

Обновление разворачивается автоматически и вам ничего не нужно делать. Однако, если вы не хотите ждать, и желаете опробовать новые функции уже сейчас – существует алгоритм ручной установки.

Сделать это можно через стандартное приложение "Параметры". В разделе "Общие" следует выбрать пункт "Обновление ПО".

Если устройство совместимо с линейкой iOS 26, система предложит загрузить и установить актуальную сборку под номером 26.3.

Что дальше ждет iOS?

Apple уже работает над новой операционкой для будущих iPhone. Инсайдеры отмечают, что в iOS 27 разработчики сосредоточатся на оптимизации системы, устранении багов и улучшении производительности.

Большие изменения ждут Siri, которая наконец должна превратиться в полноценного ИИ-бота с возможностью анализировать файлы и выполнять сложные действия, используя модели Gemini от Google.