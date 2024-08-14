Можно получить 50% дохода от рекламы: Telegram представил обновление для монетизации сообществ

Мессенджер Telegram представил большое обновление, направленное на облегчение монетизации сообществ. Новые функции позволяют создателям контента зарабатывать деньги благодаря подпискам и прямым пожертвованиям пользователей.

Как все это работает?

Отныне Telegram предлагает новый способ для создателей контента монетизировать свои сообщества. Платформа позволяет авторам взимать ежемесячную абонентскую плату с помощью специальных приглашений. Эти подписки можно оплатить с помощью Telegram-звезд, виртуальной валюты мессенджера.

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Кроме подписок, пользователи могут поддерживать свои любимые сообщества непосредственно, отправляя телеграмм-звезды как пожертвования. Эти звезды могут накапливаться, и когда они достигают определенного уровня, администраторы сообществ имеют возможность обменять их на криптовалюту Toncoin по сниженной стоимости.



Звезды – новая валюта для монетизации сообществ / Фото Telegram

Кроме того, они могут использовать накопленные звезды для оплаты рекламных предложений со скидкой.



Звезды можно обменять на местную криптовалюту со скидкой / Фото Telegram

Еще одной заметной особенностью обновления является возможность для создателей контента размещать платный контент или создавать эксклюзивные каналы для дополнительного контента, предоставляя больше способов получения дохода и предлагая премиум-опыт своим подписчикам.

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Это обновление является значительным шагом для мессенджера, который уже давно сообщал о введении расширенной системы монетизации для создателей контента. Теперь платформа получила расширенный функционал, а владельцы каналов будут иметь больше возможностей для заработка.