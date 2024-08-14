Як все це працює?

Відтепер Telegram пропонує новий спосіб для творців контенту монетизувати свої спільноти. Платформа дозволяє авторам стягувати щомісячну абонентську плату за допомогою спеціальних запрошень. Ці підписки можна оплатити за допомогою Telegram-зірок, віртуальної валюти месенджера.

Актуально "Всі заплатять свою ціну": у Раді розповіли, чи планують блокувати Telegram

Окрім підписок, користувачі можуть підтримувати свої улюблені спільноти безпосередньо, надсилаючи телеграм-зірки як пожертви. Ці зірки можуть накопичуватися, і коли вони досягають певного рівня, адміністратори спільнот мають можливість обміняти їх на криптовалюту Toncoin за зниженою вартістю.



Зірки – нова валюта для монетизації спільнот / Фото Telegram

Крім того, вони можуть використовувати накопичені зірки для оплати рекламних пропозицій зі знижкою.



Зірки можна обміняти на місцеву криптовалюту зі знижкою / Фото Telegram

Ще однією помітною особливістю оновлення є можливість для творців контенту розміщувати платний контент або створювати ексклюзивні канали для додаткового контенту, надаючи більше способів отримання доходу і пропонуючи преміум-досвід своїм підписникам.

Якщо пропустили ЄС запроваджує нові правила для регулювання контенту в Telegram

Це оновлення є значним кроком для месенджера, який вже давно повідомляв про запровадження розширеної системи монетизації для творців контенту. Тепер платформа отримала розширений функціонал, а власники каналів матимуть більше можливостей для заробітку.