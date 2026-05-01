Windows 11 получила крупное обновление: появился Xbox-режим и десятки изменений

Microsoft выпустила необязательное обновление KB5083631 для Windows 11. Оно приносит 34 изменения – от нового Xbox-режима до улучшений безопасности и производительности. Апдейт уже доступен для установки, но имеет статус тестового перед следующим Patch Tuesday.

KB5083631 – это пакет изменений без исправлений безопасности, зато с большим количеством улучшений, которые готовят систему к следующему стабильному релизу, рассказывает Bleeping Computer.

Что нового принесло обновление KB5083631?

Одной из главных новинок стал так называемый так называемый Xbox-режим. Это полноэкранный интерфейс для ноутбуков, настольных компьютеров и планшетов, который выносит игры на первый план и минимизирует отвлекающие элементы системы.

Как сообщили на сайте Xbox Wire, режим начнет внедряться на устройствах с Windows 11: ноутбуках, настольных компьютерах и планшетах.

Благодаря этому еще больше игроков смогут насладиться игровым опытом Xbox, вдохновленным консольными играми,

– отметили Microsoft.

Включить его можно через Xbox-приложение, настройки Game Bar или комбинацию клавиш Win + F11. Фактически Microsoft пытается превратить Windows в более удобную платформу для гейминга без лишних шагов.

Что этот режим вообще делает?

На практике режим Xbox дает пользователям возможность:

Просматривать и запускать игры с помощью интерфейса, оптимизированного для контроллера.

Переключаться между режимом Xbox и рабочим столом Windows 11 в любой момент.

Получать доступ к объединенной библиотеке игр, включающей полный каталог игр с Xbox Game Pass и игры, установленные из ведущих магазинов для ПК.

Интересно, что редакция PC Gamer отметила, что не видит в обновленном режиме ценности. Поскольку для обычного сценария использования ПК, сидя за рабочим столом, "мышь и клавиатура просто не имеют себе равных". Однако с этим можно не согласиться, поскольку по собственному опыту отмечу, что режим взаимодействия с ПК через геймпад должен быть удобным для геймера, и обновление направлено именно на это.

Многие геймеры используют для игр на ПК именно геймпад, несмотря на наличие мыши и клавиатуры. Постоянно менять устройства ввода очень неудобно, особенно если ты откинулся на кресле перед монитором с геймпадом в руках и не желаешь тянуться к столу.

Важно! Microsoft отметила, что обновление будет доступно лишь на "некоторых рынках". Какие именно рынки были выбраны для первоначального запуска, держится в строгой тайне: если вы хотите узнать, попали ли вы в их число, настройте Windows 11 на загрузку и установку обновлений, как только они станут доступными, а затем подождите, состоится ли загрузка и установка.

Отдельно поработали над скоростью запуска программ. Теперь приложения, которые добавляются в автозагрузку через настройки, стартуют заметно быстрее при запуске системы. Это небольшое, но практическое улучшение для тех, кто активно использует автозапуск.

Еще одно изменение касается работы с batch-файлами и CMD-скриптами. В системе появился более защищенный режим обработки таких файлов: администраторы могут включить опцию, которая блокирует изменение скрипта во время его выполнения. Это снижает риски подмены или вмешательства в процесс выполнения.

Безопасность также улучшили

Microsoft также продолжает обновлять инфраструктуру безопасности. В этом апдейте расширен механизм развертывания сертификатов Secure Boot. Система получает новые сертификаты автоматически, но только для устройств, которые соответствуют определенным критериям стабильности.

Это часть подготовки к завершению срока действия старых сертификатов 2011 года, которые перестанут быть актуальными в конце июня 2026 года.

Среди других изменений:

появился тактильный отклик для совместимых устройств при взаимодействии с интерфейсом (например, при выравнивании объектов или изменении размера окон);

улучшена аутентификация Kerberos для удаленных подключений через Remote Desktop;

в Windows Security теперь точнее логируются события, связанные с уязвимостью CVE-2024-30098;

исправлена белая вспышка в темном режиме при открытии "Этот ПК";

повышена стабильность работы explorer.exe после закрытия окон Проводника.

После установки KB5083631 системы Windows 11 версий 24H2 и 25H2 обновляются до сборок 26100.8328 и 26200.8328 соответственно.

Впрочем, есть и нюансы. Microsoft предупреждает, что некоторые системы на базе Windows Server 2025 с неудачной конфигурацией BitLocker могут перейти в режим восстановления после первого перезапуска – тогда понадобится ключ восстановления.

Как обновить Windows 11?

Установить обновление можно вручную через Windows Update, нажав "Проверить наличие обновлений" и выбрав "Загрузить и установить". Поскольку это необязательный апдейт, автоматически он не устанавливается.