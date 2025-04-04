Этого ждали все пользователи Windows: Microsoft позволит произвольно изменять меню "Пуск"

В Windows 11 появится обновленное меню "Пуск" с расширенным функционалом. Microsoft тестирует интерфейс, объединяющий закрепленные программы, рекомендованные элементы и список приложений и позволяющий пользователю изменять меню по своему вкусу.

Большое обновление "Пуск" в Windows 11 активно дорабатывают, а главным изменением будет объединение разделов "Закрепленное" (Pinned) и "Рекомендованное" (Recommended) со списком приложений в одну интегрированную панель, рассказывает 24 Канал.

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Кроме того, меню станет шире, что позволит закрепить больше программ, и все элементы в разделе "Закрепленное" будут отображаться автоматически, без необходимости прокрутки.

Обновленное меню также предложит расширенные возможности настройки. Например, пользователи смогут скрыть блок "Рекомендованное" под секцией с закрепленными приложениями. Ранее в этом разделе отображались недавно установленные программы или недавно открытые файлы.

Первым на нововведение обратил внимание пользователь X под ником @phantomofearth, который обнаружил измененное меню в последней бета-версии Windows 11, доступной для участников программы предварительного оценивания Windows Insider.

Вот как будет выглядеть новое меню "Пуск"

Microsoft официально не анонсировала обновление, однако учитывая то, что ежегодная конференция для разработчиков Microsoft Build состоится в мае, можно ожидать, что компания раскроет больше подробностей о новом меню "Пуск" в ближайшее время.

Вместе с тем Windows 11 получит новый экран ошибки, который заменит старый "синий экран смерти". Как отмечает компания, новый интерфейс будет соответствовать принципам дизайна Windows 11, но финального вида он пока не имеет.