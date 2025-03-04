Это официально: новый MacBook Air представят на этой неделе

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что на этой неделе компания представит обновленные модели MacBook Air. В соцсети X он опубликовал короткое видео с подписью "Что-то в воздухе" и указанием "на этой неделе".

Намерение компании очевидно не только из-за игры слов, но и потому, что использованный в видео слоган напоминает рекламную кампанию первого MacBook Air в 2008 году, рассказывает 24 Канал.

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А так выглядела похожая реклама Apple MacBook Air 2008 года / Фото Apple

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует представить обновленные 13- и 15-дюймовые MacBook Air, оснащенные новым процессором M4. Этот чип включает 10-ядерный CPU и 10-ядерный GPU, что обеспечивает до 25% прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Ожидается, что минимальный объем оперативной памяти возрастет с 8 ГБ до 16 ГБ, с возможностью расширения до 32 ГБ. Также будет улучшена фронтальная камера – она получит разрешение 12 Мп и поддержку функции Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре кадра во время видеозвонков.

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Внешний дизайн MacBook Air останется неизменным, поскольку последнее большое обновление этой линейки состоялось в 2022 году.