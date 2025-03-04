Намір компанії очевидний не лише через гру слів, а й тому, що використаний у відео слоган нагадує рекламну кампанію першого MacBook Air у 2008 році, розповідає 24 Канал.

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А так виглядала схожа реклама Apple MacBook Air 2008 року / Фото Apple

За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планує представити оновлені 13- і 15-дюймові MacBook Air, оснащені новим процесором M4. Цей чип включає 10-ядерний CPU та 10-ядерний GPU, що забезпечує до 25% приросту продуктивності порівняно з попереднім поколінням.

Очікується, що мінімальний обсяг оперативної пам’яті зросте з 8 ГБ до 16 ГБ, із можливістю розширення до 32 ГБ. Також буде покращено фронтальну камеру – вона отримає роздільну здатність 12 Мп і підтримку функції Center Stage, яка автоматично утримує користувача в центрі кадру під час відеодзвінків.

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Зовнішній дизайн MacBook Air залишиться незмінним, оскільки останнє велике оновлення цієї лінійки відбулося у 2022 році.