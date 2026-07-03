Самая большая цифровая камера в мире сделала невероятный снимок Млечного Пути

Обсерватория Веры Рубин обнародовала первый масштабный снимок Млечного Пути, сделанный самой большой цифровой камерой в мире. Это событие знаменует начало десятилетнего космического проекта с беспрецедентным объемом наблюдений.

Обсерватория Веры Рубин, расположенная на горе Серро-Пачон в Чили, опубликовала первый крупный снимок Млечного Пути, полученный с помощью крупнейшей в мире цифровой камеры. Снимок получил символическое название "Ocean of Stars" ("Океан звезд") и стал первой демонстрацией возможностей телескопа перед началом масштабной десятилетней программы Legacy Survey of Space and Time (LSST). Об этом пишет Mashable.

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Почему снимок "Океан звезд" настолько важен?

Проект реализуется при поддержке Национального научного фонда США (NSF) и Министерства энергетики США (DOE). Его главная цель – создать чрезвычайно подробный "таймлапс" видимого южного неба, регулярно фотографируя одни и те же участки космоса каждые несколько ночей.

В результате астрономы получат возможность отслеживать все изменения, происходящие на небе: появление новых сверхновых, изменение яркости звезд, движение астероидов и другие космические явления.

Потребовалось 20 лет напряженной научной, инженерной и другой работы, чтобы мы наконец смогли сказать: "Мотор!" и начать съемки этого блокбастера о Вселенной, – заявил заместитель директора по операциям обсерватории Фил Маршалл.

Что можно увидеть на новом снимке?

"Океан звезд" направлен в сторону созвездия Волка, вблизи густонаселенной плоскости Млечного Пути.

На снимке видны:

миллионы отдельных звезд;

огромные облака межзвездной пыли;

далекие галактики на заднем плане;

области, которые раньше выглядели как сплошной туман из-за недостаточного разрешения телескопов.

После увеличения фотографии открывается огромное количество деталей. Хорошо заметны синие, белые и красные звезды. Их цвета помогают ученым определять физические характеристики светил.

Например, синие звезды обычно более горячие, массивные и молодые, тогда как красные – более холодные, менее массивные и более старые. Анализируя такие различия, астрономы могут лучше понять историю формирования различных участков Млечного Пути.

Чем особенна камера телескопа?

Снимок сделан с помощью цифровой камеры с разрешением 3200 мегапикселей, которая считается самой большой из всех, когда-либо использовавшихся в астрономии.

Для получения цветных изображений камера использует шесть светофильтров, что позволяет регистрировать различные длины волн света.

Обсерватория работает на высоте в чилийских Андах, где сухой воздух, стабильная атмосфера и минимальное световое загрязнение создают идеальные условия для астрономических наблюдений.

Свое название комплекс получил в честь американской астрономки Веры Рубин, чьи исследования стали одним из первых весомых доказательств существования темной материи – невидимого вещества, которое не излучает и не отражает свет, но, как считают ученые, составляет значительную часть материи во Вселенной.

Опубликованный "Океан звезд" – лишь один кадр из будущего масштабного архива.

В ходе программы LSST телескоп:

будет создавать новый детальный снимок примерно каждые 40 секунд;

за 10 лет будет наблюдать около 17 миллиардов звезд Млечного Пути;

будет фотографировать каждый участок неба примерно 800 раз;

каждую ночь будет собирать около 10 терабайт научных данных.

Каждый вечер система также будет формировать примерно 7 миллионов автоматических уведомлений о любых изменениях на небе. Эти сообщения будут поступать на специальные платформы, которые автоматически сортируют информацию для астрономов.

Благодаря многократным наблюдениям исследователи смогут фиксировать пульсацию звезд, изменение их яркости, появление новых сверхновых, а также следить за движением астероидов и других космических объектов.

Помимо самого изображения, обсерватория также запустила специальный интерактивный навигатор, который позволяет детально исследовать "Океан звезд", увеличивая отдельные участки фотографии практически без потери качества.