Отключение электричества и ваши гаджеты: какие риски и, как их уберечь

Из-за регулярных обстрелов Россией энергетической инфраструктуры украинцы часто сталкиваются с аварийными отключениями света. Внезапное обесточивание и скачки напряжения после восстановления подачи электричества могут повредить компьютеры, телевизоры и другую технику, а также привести к потере данных.

После ракетных и дроновых атак по энергосистеме отключения часто происходят мгновенно – без всякого предупреждения. В таких условиях техника выключается нештатно. Для компьютера или ноутбука это означает аварийное завершение работы системы, что может повредить файлы или операционную систему. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Стоит ли покупать электромобиль, когда в стране постоянно исчезает свет

Почему отключение света во время обстрелов особенно опасно?

Особенно рискованным является момент восстановления электроснабжения после обстрелов. Когда подстанции запускают снова, в сети нередко возникают короткие импульсы повышенного напряжения. Именно они могут вывести из строя блок питания, материнскую плату, видеокарту или телевизор. В периоды массированных атак такие скачки случаются чаще из-за нестабильности энергосистемы.

Жесткие диски HDD уязвимы к внезапному обесточиванию во время записи данных – это может привести к появлению битых секторов. SSD менее чувствительны механически, но также рискуют потерять информацию из-за некорректного завершения процессов.

Как пишет Knoe, игровые консоли, маршрутизаторы и сетевое оборудование тоже страдают от частых циклов выключения и включения. В случае нестабильного напряжения может сокращаться срок службы блоков питания и других компонентов. Для геймеров это означает риск потери прогресса, если данные не синхронизированы с облачными сервисами.

Бытовая техника – холодильники, котлы, кондиционеры – также под угрозой. После атак на энергетическую инфраструктуру нагрузка на сеть возрастает, и это повышает вероятность перепадов напряжения.

Как обезопасить технику в условиях войны?

Самое надежное решение – источник бесперебойного питания или UPS. Он дает несколько минут автономной работы после внезапного отключения. Этого достаточно, чтобы корректно завершить работу компьютера и сохранить важные данные.

Второй уровень защиты – сетевой фильтр с защитой от перенапряжения. Он не обеспечивает питание во время блэкаута, но помогает сгладить опасные импульсы после восстановления электричества, что особенно актуально после обстрелов.

Как пишет Critter guard, стоит регулярно создавать резервные копии – на внешние накопители или в облачные сервисы. Автосохранение в рабочих программах и синхронизация игровых данных уменьшают риск потери информации.

Во время длительных отключений, вызванных атаками, целесообразно физически отсоединять чувствительную технику от сети. Это простой способ избежать повреждения в момент резкого возвращения напряжения.

В условиях войны внезапное отключение электроэнергии – это не только бытовое неудобство, а следствие целенаправленных атак на инфраструктуру. Защита техники становится частью ежедневной безопасности – наряду с заботой о личной безопасности.