Після ракетних і дронових атак по енергосистемі відключення часто відбуваються миттєво – без жодного попередження. У таких умовах техніка вимикається нештатно. Для комп'ютера або ноутбука це означає аварійне завершення роботи системи, що може пошкодити файли або операційну систему. Про це пише 24 Канал.

Чому вимкнення світла під час обстрілів особливо небезпечне?

Особливо ризикованим є момент відновлення електропостачання після обстрілів. Коли підстанції запускають знову, у мережі нерідко виникають короткі імпульси підвищеної напруги. Саме вони можуть вивести з ладу блок живлення, материнську плату, відеокарту чи телевізор. У періоди масованих атак такі стрибки трапляються частіше через нестабільність енергосистеми.

Жорсткі диски HDD вразливі до раптового знеструмлення під час запису даних – це може спричинити появу битих секторів. SSD менш чутливі механічно, але також ризикують втратити інформацію через некоректне завершення процесів.

Як пише Knoe, ігрові консолі, маршрутизатори та мережеве обладнання теж страждають від частих циклів вимкнення та увімкнення. У разі нестабільної напруги може скорочуватися строк служби блоків живлення та інших компонентів. Для геймерів це означає ризик втрати прогресу, якщо дані не синхронізовані з хмарними сервісами.

Побутова техніка – холодильники, котли, кондиціонери – також під загрозою. Після атак на енергетичну інфраструктуру навантаження на мережу зростає, і це підвищує ймовірність перепадів напруги.

Як убезпечити техніку в умовах війни?

Найнадійніше рішення – джерело безперебійного живлення або UPS. Воно дає кілька хвилин автономної роботи після раптового вимкнення. Цього достатньо, щоб коректно завершити роботу комп'ютера та зберегти важливі дані.

Другий рівень захисту – мережевий фільтр із захистом від перенапруги. Він не забезпечує живлення під час блекауту, але допомагає згладити небезпечні імпульси після відновлення електрики, що особливо актуально після обстрілів.

Як пише Critter guard, варто регулярно створювати резервні копії – на зовнішні накопичувачі або в хмарні сервіси. Автозбереження в робочих програмах і синхронізація ігрових даних зменшують ризик втрати інформації.

Під час тривалих відключень, спричинених атаками, доцільно фізично від'єднувати чутливу техніку від мережі. Це простий спосіб уникнути пошкодження в момент різкого повернення напруги.

В умовах війни раптове вимкнення електроенергії – це не лише побутова незручність, а наслідок цілеспрямованих атак на інфраструктуру. Захист техніки стає частиною щоденної безпеки – поряд із турботою про особисту безпеку.