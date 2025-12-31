ROG Xbox Ally X: детальный обзор портативки на Windows, которая что угодно, но не Xbox

ROG Xbox Ally X - это не только масштабная работа над ошибками оригинальной консоли ASUS, которая превращает перспективный гаджет в серьезный игровой инструмент – это громкое заявление Xbox. Хотя сердце устройства осталось неизменным, производитель вдвое увеличил объем аккумулятора, добавил более быструю оперативную память и полностью переработал внутреннюю архитектуру. И если к ASUS вопросов нет, то к Microsoft их очень много.

Этот обзор от 24 Канала поможет разобраться, как технические усовершенствования повлияли на реальный игровой опыт, оправдывает ли новинка свою цену и кто справился со своей задачей, а кто его провалил.

Как изменился дизайн и эргономика устройства?

Первое, что бросается в глаза – изменение цвета с белого на стильный черный (или темно-серый), который меньше собирает грязь. Корпус стал несколько толще и тяжелее: вес вырос с 608 г до 678 г (а в версии Xbox Ally X – до 715 г), что объясняется установкой более массивной батареи.



ROG Xbox Ally X имеет великолепный дизайн / Фото 24 Канал

Несмотря на это стоит отметить улучшенную эргономику благодаря более глубоким и удобным ручкам, которые напоминают контроллер Xbox.



Ручки прекрасно лежат в руках / Фото 24 Канал

Особое внимание уделили органам управления: аналоговые стики получили большее сопротивление и надежность, D-pad стал восьмипозиционным для более точных движений в файтингах, а кнопки на тыльной панели уменьшили в размере, чтобы избежать случайных нажатий.

Важным исправлением стал перенос слота microSD подальше от вентиляционных отверстий, что решило проблему перегрева карточек памяти, которая была критической в первой модели.



Верхняя часть консоли со слотом под карты памяти / Фото 24 Канал

На верхней панели теперь расположены два порта USB-C, один из которых поддерживает USB4 и Thunderbolt 4, что позволяет одновременно заряжать устройство и подключать периферию.

Какие технологические характеристики получила новинка?

Дисплей остался идентичным первой версии: это 7-дюймовая IPS-панель с разрешением 1080p и частотой 120 Гц. Хотя многие ждали OLED, имеющийся экран поддерживает технологию переменной частоты обновления (VRR), что является уникальным преимуществом среди конкурентов, поскольку обеспечивает плавное изображение даже при падении FPS.

Внутренние изменения значительно масштабнее. Объем оперативной памяти вырос с 16 ГБ до 24 ГБ быстрой LPDDR5X-7500. Это критически важно для интегрированной графики, ведь теперь можно выделить 8 ГБ под видеопамять (VRAM), оставляя комфортные 16 ГБ для системы.

Накопитель на 1 ТБ теперь имеет стандартный форм-фактор M.2 2280 вместо короткого 2230, что позволяет пользователям самостоятельно устанавливать более дешевые и емкие диски объемом до 8 ТБ.

На что способно железо и как работают новые технологии?

Хотя процессор AMD Ryzen Z2 Extreme не стал радикально быстрее, прирост производительности составляет от 2% до 15% благодаря более высокой пропускной способности памяти.

В тяжелых играх, таких как Avatar: Frontiers of Pandora или Alan Wake 2, новинка демонстрирует значительно более стабильный фреймрейт без резких задержек (статеров), которые были присущи оригинальной модели из-за нехватки памяти.



ROG Xbox Ally X / Фото 24 Канала

Главный "герой" – аккумулятор на 80 Вт-ч. В тестах GTA Online устройство продержалось почти 2 часа на максимальной мощности (Turbo), что вдвое больше результата оригинальной модели. В менее требовательных инди-играх автономность может достигать 5-6 часов.

Система охлаждения также была переработана: вентиляторы стали меньше, но воздушный поток вырос на 24%, а уровень шума при этом снизился и это ощутимо.

Что предлагает программная часть и интерфейс?

Консоль работает на базе Windows 11, что дает доступ ко всем игровым магазинам: Steam, Epic Games, GOG и PC Game Pass. Однако Windows остается "ахиллесовой пятой" портативок из-за неудобного управления на сенсорном экране.



Windows 11 является едва ли не самой большой проблемой консоли / Фото 24 Канала

Для облегчения опыта Asus использует Armoury Crate SE, а новые модели с брендированием Xbox получили интерфейс "Xbox Full Screen Experience". Это оболочка, имитирующая меню консоли Xbox, позволяя запускать игры и изменять настройки с помощью геймпада.

Пользователям приходится "бороться" с интерфейсом:

Неудобная навигация: убегать от окон с ошибками, закрывать системные уведомления или пытаться попасть пальцем в мелкие кнопки на тачскрине крайне трудно.

Проблемы с обновлениями: в отличие от консольного опыта, где обновление происходит одной кнопкой, на Ally X это сложный процесс из-за Armoury Crate, Windows Update и даже необходимости самостоятельного обновления BIOS, что может напугать обычных игроков.

Отсутствие единства: даже новая оболочка Xbox Full Screen Experience не дает ощущения целостной платформы, как это делает SteamOS в Steam Deck.



При переходе из десктопного режима в полноэкранный – консоль лучше перезагружать / Фото 24 Канал

Также анонсировано внедрение AI-функций в 2026 году, таких как Auto SR для интеллектуального масштабирования изображения и Gaming Copilot для подсказок в играх.

Режим сна и автономность в режиме ожидания

Одной из самых острых проблем обозреватели называют "лотерею" с режимом сна. В то время как Switch или Steam Deck позволяют мгновенно вернуться к игре, Ally X часто:

Сбрасывает игру: после выхода из режима сна пользователь может оказаться на рабочем столе вместо игрового мира. Быстро разряжается: Windows в режиме сна продолжает потреблять энергию, из-за чего устройство может полностью разрядиться, просто лежа в рюкзаке. Игрокам часто советуют использовать режим гибернации, но он требует гораздо больше времени для запуска системы.

Иллюзия Xbox и путаница с библиотеками

Несмотря на брендирование "Xbox", это устройство не является консолью Xbox в традиционном понимании. Это вызывает серьезные проблемы с ожиданиями:

Play Anywhere – не для всех: многие игры,, приобретенные для домашней консоли Xbox,, не будут доступны на Ally X без повторной покупки, если они не поддерживают инициативу Play Anywhere (например,, Elden Ring или Cyberpunk 2077).

Отсутствие Quick Resume: любимая функция владельцев Xbox (мгновенное переключение между несколькими играми) здесь не работает – приложения просто закрываются при выключении или гибернации.

Конфликт оболочек: пользователь часто теряется, где именно менять настройки – в интерфейсе Xbox, в утилите Armoury Crate от Asus или в самой Windows 11.



Xbox Ally X, в итоге, совсем не Xbox / Фото 24 Канала

Также стоит отметить "дженк" (нестабильность) при запуске лаунчеров вроде GOG или Ubisoft Connect, которые требуют ввода данных или выбора языка через классические окна Windows, что полностью разрушает консольный опыт.

ROG Xbox Ally X – это устройство, созданное для конкретной аудитории, которая готова доплатить за комфорт и мощность. Если у вас большая библиотека за пределами Steam, который ищет почти идеальную портативку (хоть и с несколькими нюансами), вам стоит обратить внимание на это устройство.

Остальным же рекомендуем ждать, когда Microsoft доведет программную сторону девайса до более комфортного состояния.