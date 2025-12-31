Цей огляд від 24 Каналу допоможе розібратися, як технічні вдосконалення вплинули на реальний ігровий досвід, чи виправдовує новинка свою ціну і хто справився зі своїм завданням, а хто його провалив.

Як змінився дизайн та ергономіка пристрою?

Перше, що впадати в око – зміна кольору з білого на стильний чорний (або темно-сірий), який менше збирає бруд. Корпус став дещо товстішим і важчим: вага зросла з 608 г до 678 г (а у версії Xbox Ally X – до 715 г), що пояснюється встановленням масивнішої батареї.



ROG Xbox Ally X має чудовий дизайн / Фото 24 Канал

Попри це варто відзначити покращену ергономіку завдяки глибшим і зручнішим ручкам, які нагадують контролер Xbox.



Ручки чудово лежать в руках / Фото 24 Канал

Особливу увагу приділили органам керування: аналогові стіки отримали більший опір і надійність, D-pad став восьмипозиційним для точніших рухів у файтингах, а кнопки на тильній панелі зменшили у розмірі, щоб уникнути випадкових натискань.

Важливим виправленням стало перенесення слота microSD подалі від вентиляційних отворів, що розв'язало проблему перегріву карток пам'яті, яка була критичною в першій моделі.



Верхня частина консолі зі слотом під карти пам'яті / Фото 24 Канал

На верхній панелі тепер розташовані два порти USB-C, один з яких підтримує USB4 та Thunderbolt 4, що дозволяє одночасно заряджати пристрій та підключати периферію.

Які технологічні характеристики отримала новинка?

Дисплей залишився ідентичним першій версії: це 7-дюймова IPS-панель із роздільною здатністю 1080p та частотою 120 Гц. Хоча багато хто чекав на OLED, наявний екран підтримує технологію змінної частоти оновлення (VRR), що є унікальною перевагою серед конкурентів, оскільки забезпечує плавне зображення навіть при падінні FPS.

Внутрішні зміни значно масштабніші. Обсяг оперативної пам'яті зріс із 16 ГБ до 24 ГБ швидкої LPDDR5X-7500. Це критично важливо для інтегрованої графіки, адже тепер можна виділити 8 ГБ під відеопам'ять (VRAM), залишаючи комфортні 16 ГБ для системи.

Накопичувач на 1 ТБ тепер має стандартний форм-фактор M.2 2280 замість короткого 2230, що дозволяє користувачам самостійно встановлювати дешевші та місткіші диски об'ємом до 8 ТБ.

На що здатне залізо та як працюють нові технології?

Хоча процесор AMD Ryzen Z2 Extreme не став радикально швидшим, приріст продуктивності становить від 2% до 15% завдяки вищій пропускній здатності пам'яті.

У важких іграх, як-от Avatar: Frontiers of Pandora або Alan Wake 2, новинка демонструє значно стабільніший фреймрейт без різких затримок (статерів), які були притаманні оригінальній моделі через брак пам'яті.



ROG Xbox Ally X / Фото 24 Каналу

Головний "герой" – акумулятор на 80 Вт·год. У тестах GTA Online пристрій протримався майже 2 години на максимальній потужності (Turbo), що вдвічі більше за результат оригінальної моделі. У менш вимогливих інді-іграх автономність може сягати 5-6 годин.

Система охолодження також була перероблена: вентилятори стали меншими, але повітряний потік зріс на 24%, а рівень шуму при цьому знизився і це відчутно.

Що пропонує програмна частина та інтерфейс?

Консоль працює на базі Windows 11, що дає доступ до всіх ігрових магазинів: Steam, Epic Games, GOG та PC Game Pass. Проте Windows залишається "ахіллесовою п'ятою" портативок через незручне керування на сенсорному екрані.



Windows 11 є чи не найбільшою проблемою консолі / Фото 24 Каналу

Для полегшення досвіду Asus використовує Armoury Crate SE, а нові моделі з брендуванням Xbox отримали інтерфейс "Xbox Full Screen Experience". Це оболонка, що імітує меню консолі Xbox, дозволяючи запускати ігри та змінювати налаштування за допомогою геймпада.

Користувачам доводиться "боротися" з інтерфейсом:

Незручна навігація: тікати від вікон з помилками, закривати системні сповіщення або намагатися влучити пальцем у дрібні кнопки на тачскріні вкрай важко.

Проблеми з оновленнями: на відміну від консольного досвіду, де оновлення відбувається однією кнопкою, на Ally X це складний процес через Armoury Crate, Windows Update та навіть необхідність самостійного оновлення BIOS, що може налякати звичайних гравців.

Відсутність єдності: навіть нова оболонка Xbox Full Screen Experience не дає відчуття цілісної платформи, як це робить SteamOS у Steam Deck.



При переході з десктопного режиму в повноекранний – консоль краще перезавантажувати / Фото 24 Канал

Також анонсовано впровадження AI-функцій у 2026 році, таких як Auto SR для інтелектуального масштабування зображення та Gaming Copilot для підказок в іграх.

Режим сну та автономність у режимі очікування

Однією з найгостріших проблем оглядачі називають "лотерею" з режимом сну. У той час як Switch або Steam Deck дозволяють миттєво повернутися до гри, Ally X часто:

Скидає гру: після виходу з режиму сну користувач може опинитися на робочому столі замість ігрового світу. Швидко розряджається: Windows у режимі сну продовжує споживати енергію, через що пристрій може повністю розрядитися, просто лежачи в рюкзаку. Гравцям часто радять використовувати режим гібернації, але він потребує набагато більше часу для запуску системи.

Ілюзія Xbox та плутанина з бібліотеками

Попри брендування "Xbox", цей пристрій не є консоллю Xbox у традиційному розумінні. Це викликає серйозні проблеми з очікуваннями:

Play Anywhere – не для всіх: багато ігор, придбаних для домашньої консолі Xbox, не будуть доступні на Ally X без повторної купівлі, якщо вони не підтримують ініціативу Play Anywhere (наприклад, Elden Ring або Cyberpunk 2077).

Відсутність Quick Resume: улюблена функція власників Xbox (миттєве перемикання між кількома іграми) тут не працює – додатки просто закриваються при виключенні або гібернації.

Конфлікт оболонок: користувач часто губиться, де саме змінювати налаштування – в інтерфейсі Xbox, в утиліті Armoury Crate від Asus чи в самій Windows 11.



Xbox Ally X, у підсумку, зовсім не Xbox / Фото 24 Каналу

Також варто відзначити "дженк" (нестабільність) при запуску лаунчерів на кшталт GOG або Ubisoft Connect, які вимагають введення даних або вибору мови через класичні вікна Windows, що повністю руйнує консольний досвід.

ROG Xbox Ally X – це пристрій, створений для конкретної аудиторії, яка готова доплатити за комфорт та потужність. Якщо у вас велика бібліотека за межами Steam, який шукає майже ідеальну портативку (хоч і з кількома нюансами), вам варто звернути увагу на цей пристрій.

Іншим же рекомендуємо чекати, коли Microsoft доведе програмну сторону девайсу до комфортнішого стану.