У чому полягає "сонячний" план Нігерії?

Проблема енергопостачання в Нігерії роками залишалася одним із найбільших інфраструктурних викликів. Навіть у великих містах жителі постійно стикаються з відключеннями світла, що змушує бізнес і домогосподарства покладатися на дорогі та шумні бензинові чи дизельні генератори, пише Daily Galaxy.

За оцінками фахівців, близько 86 мільйонів нігерійців досі не мають стабільного доступу до електрики. Проте нова ініціатива вартістю 750 мільйонів доларів, схвалена й підтримувана Світовим банком, пропонує кардинально інший підхід – створення децентралізованих сонячних міні-мереж.

Проєкт, що отримав назву Distributed Access through Renewable Energy Scale-Up (DARES), фінансується через Міжнародну асоціацію розвитку. На відміну від традиційного будівництва великих електростанцій та прокладання тисяч кілометрів ліній електропередач, DARES зосереджується на локальних системах.

Кожна така установка містить власні фотоелектричні панелі, блоки зберігання енергії в акумуляторах та короткі розподільчі лінії, що з'єднують будинки та магазини безпосередньо на місці. Такий підхід дозволяє забезпечити світлом сільські громади набагато швидше, ніж це було б можливо при розширенні національної мережі.



Реалізація проєкту вже почалася / Фото Мухаммад Амдад Хоссейн/NurPhoto

Реалізацією проєкту займається Агентство з електрифікації сільських районів Нігерії у співпраці з приватними розробниками. Важливою особливістю фінансової моделі є надання грантів за результатами роботи: компанії отримують виплати лише після того, як системи будуть повністю введені в експлуатацію, а споживачі – підключені до мережі. Це значно знижує фінансові ризики для інвесторів та гарантує якість встановленого обладнання.

Очікується, що завдяки програмі доступ до електроенергії отримають 17,5 мільйона людей.

Крім того, стабільне живлення отримають до 237 000 мікро, малих та середніх підприємств, серед яких млини, зварювальні майстерні, ресторани та роздрібні магазини. Стабільне світло дозволяє власникам крамниць працювати довше у вечірні години, а використання холодильного обладнання допомагає краще зберігати продукти харчування.



Екологія подякує

Одним із найбільш значущих екологічних та економічних наслідків стане заміна понад 280 000 бензинових та дизельних генераторів сонячними системами. Це не лише зменшить рівень шуму та забруднення повітря в населених пунктах, але й суттєво скоротить витрати підприємців на пальне, яке часто становить левову частку їхніх операційних витрат.

Нинішній проєкт DARES базується на успішному досвіді попередньої ініціативи – Проєкту електрифікації Нігерії. Тоді вдалося встановити 125 сонячних міні-мереж та розгорнути понад мільйон домашніх сонячних систем, що забезпечило світлом понад 5,5 мільйона людей.

Нова масштабна програма фактично масштабує ці напрацювання, перетворюючи Нігерію на один із найбільших у світі майданчиків для розвитку розподіленої сонячної енергетики.