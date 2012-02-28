Обзор Oppo Reno13 5G: стильный и мощный смартфон с умеренным ценником

Смартфоны серии Reno от Oppo всегда стремились совместить премиальный дизайн, производительность и широкий набор функций. Новый Reno13 5G не является исключением: стильный корпус, яркий дисплей и мощная камера делают его привлекательным вариантом для тех, кто ищет баланс между эстетикой и функциональностью. Но насколько он удобен в повседневном использовании?

Редакция 24 Канала одной из первых в Украине получила возможность протестировать смартфон и поделиться собственными впечатлениями о новинке. Поэтому стоит ли обратить внимание на новый Oppo Reno13 5G? Есть ли компромиссы, которые стоит учесть перед покупкой? В этом обзоре мы поделимся собственным опытом пользования и расскажем о его сильных и слабых сторонах.

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Дизайн и сборка

Oppo Reno13 5G привлекает внимание изящным дизайном и качественными материалами. Смартфон доступен в двух изысканных цветах:

Ivory White,

Luminous Blue.

Мы тестировали белый вариант – его стеклянная задняя панель имеет матовое покрытие и стоит отметить, что это добавляет необычной элегантности. Не всем может нравиться матированная поверхность, однако она имеет одно существенное преимущество – на ней не видно отпечатков пальцев.



Oppo Reno13 5G / Фото 24 Канал

Кроме того, в случае белого Oppo Reno13 5G, это не просто матовое покрытие, а текстурированный рисунок, который напоминает то ли часть цветка, или крыло бабочки.



Матовая поверхность задней крышки смартфона / Фото 24 Канала

Корпус смартфона прочный и хорошо собранный. Материал – алюминиевый сплав, а производитель обещает надежную защиту от пыли и воды по стандартам IP68/IP69. Благодаря этому устройство выдерживает воздействие пыли, брызг и даже кратковременное погружение в воду.



Oppo Reno13 5G / Фото 24 Канала

За все время пользования смартфоном мы не обнаружили никаких скрипов, проседаний, посторонних звуков или других недостатков. Смартфон выглядит монолитно и хотя это можно сказать почти о любом устройстве сегодня, и все же разница между устройствами низшей ценовой категории ощущается довольно сильно.

Эргономика и удобство

Oppo Reno13 5G имеет компактные габариты (157.9×74.7×7.24 мм в белом варианте) и весит всего 181 грамм. Благодаря тонкому корпусу и плавным граням он комфортно лежит в руке, что делает его удобным для использования одной рукой даже в течение длительного времени.

На передней панели расположен плоский дисплей с минимальными рамками, защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Верхний торец содержит инфракрасный сенсор IRDA (не часто его встретишь в смартфонах и для определенных пользователей это будет однозначное преимущество) и микрофон шумоподавления, а нижняя часть – слот для SIM-карт, порт USB-C, динамик и микрофон.

Кнопки питания и громкости расположены на правой грани, что обеспечивает легкий доступ к управлению.

Комплектация

В коробке пользователи найдут не только сам смартфон, но и кабель USB-C, скрепку для извлечения держателя SIM-карты, краткое руководство пользователя и инструкцию по безопасности. Сам смартфон уже из коробки имеет защитную пленку на экране.



Комплектация Oppo Reno13 5G / Фото 24 Канала

Дисплей и аудио

Oppo Reno13 5G оснащен 6.59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1256×2760 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Благодаря поддержке HDR10 и HDR10+ экран воспроизводит контент с высокой детализацией и насыщенными цветами, что особенно заметно при просмотре видео и игр.

Яркость дисплея достигает 1200 нит в режиме HBM, что обеспечивает комфортное использование даже под прямыми солнечными лучами.

Смартфон предлагает несколько режимов цветопередачи:

Natural,

Pro,

Vivid.

Также есть возможность настройки температуры цветов в соответствии с предпочтениями пользователя. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены функции Eye Comfort, Sleep Mode и Adaptive Tone, адаптирующие оттенки дисплея к условиям освещения.

По частоте обновления, Reno13 5G поддерживает три режима: Auto-Select, Standard (60 Гц) и High (120 Гц), а также позволяет устанавливать частоту обновления отдельно для различных приложений.

Аудиосистема

Устройство оснащено двойными динамиками: один расположен в нижней части корпуса, а второй выполняет роль как разговорного динамика, так и дополнительного стереоизлучателя. Благодаря этому звук в Reno13 5G хорошо сбалансированный, что делает его удобным для просмотра видео, игр и прослушивания музыки без дополнительных аксессуаров.

Производительность и программное обеспечение

Oppo Reno13 5G работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 8350 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 объемом 256 ГБ или 512 ГБ. Такая конфигурация обеспечивает быструю работу системы, плавную многозадачность и мгновенную загрузку приложений.

Благодаря оптимизации программного обеспечения смартфон демонстрирует стабильную производительность без зависаний или проседаний кадров в повседневном использовании. За все время использования не было замечено никаких подтормаживаний во время различных активностей.

Гейминг и охлаждение

Об играх, большой нагрузке и охлаждении следует несколько слов сказать отдельно. При тестировании игр Reno13 5G показал хорошие результаты. Например, PUBG работает лучше всего в режиме Smooth + 90fps, тогда как активация Ultra-настроек может вызвать лаги. Впрочем, частота кадров стабильно держится выше 60fps, обеспечивая плавный игровой опыт.

Смартфон также имеет эффективную систему охлаждения, что предотвращает перегрев даже после 1,5 часа непрерывного гейминга.

Интерфейс и искусственный интеллект

Устройство работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15. Фирменная оболочка Oppo получила усовершенствованный дизайн с некоторыми элементами, похожими на iOS. Как и предыдущая модель, Oppo Reno13 5G оснащен набором функций искусственного интеллекта, которые призваны сделать пользовательский опыт удобным.

Среди них:

AI Writer,

AI Recording Summary,

AI Speak,

AI Studio Reimagine.

Большинство этих возможностей базируется на облачных вычислениях, поэтому для их работы необходимо стабильное интернет-соединение. Все ИИ-инструменты можно поделить на две основные категории: производительность и камера.

Среди функций для производительности стоит отметить AI Writer, который генерирует подписи для публикаций в социальных сетях, AI Summary – инструмент для автоматического создания краткого содержания текстов, а также AI Recording Summary который позволяет конвертировать голосовые записи, который позволяет конвертировать голосовые записи в текстовые заметки.

Кроме того, AI Speak улучшает возможности голосового ассистента, что может быть полезным для тех, кто часто пользуется голосовыми командами.

Фотографические функции ИИ тоже значительно расширены. Новый AI Reflection Remover автоматически устраняет нежелательные блики на фото, что особенно полезно при съемке через стекло или в условиях сложного освещения. AI Unblur помогает улучшить резкость размытых снимков, делая их более четкими.

Также обновленная студия AI Studio теперь содержит AI Portrait, что улучшает портретные фото, и AI Reimage, которая может превратить обычный снимок в стилизованное цифровое искусство.

Функция AI Motion добавляет движение к статическим изображениям, создавая эффект анимированных фото. Однако для ее корректной работы нужно соблюдать определенные правила во время съемки, что может быть неудобным в некоторых ситуациях.

В общем, набор ИИ-инструментов в Reno13 5G направлен на улучшение пользовательского опыта в повседневной жизни. Они не являются революционными, но могут стать полезным дополнением для тех, кто активно использует смартфон для работы, соцсетей или мобильной фотографии.

Следует также отметить, что смартфон имеет определенное количество предустановленных программ, которые вам, скорее всего, сразу же захочется удалить. К счастью это можно сделать без всяких ограничений.

Автономность и зарядка

Емкость аккумулятора составляет 5600 мА-ч, что позволяет смартфону работать более суток в режиме средней нагрузки. Устройство не комплектуется зарядным блоком, поэтому вам придется покупать его отдельно и лучше выбрать оригинальный с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Он позволяет пополнить заряд до 100% примерно за 45 - 50 минут.

Камера и дополнительные возможности

Oppo также обещает четыре года обновлений ОС Android и пять лет патчи безопасности, что обеспечивает долговременную поддержку устройства.

Oppo Reno13 5G получил тройную основную камеру, состоящую из 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-600 с оптической стабилизацией (OIS) (и следует заметить, что работает она очень хорошо), 8-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива (Sony IMX355) и 2-мегапиксельного монохромного датчика.

Основной модуль обеспечивает детализированные и насыщенные снимки даже в сложных условиях освещения, тогда как ультраширокоугольный объектив хорошо подходит для съемки пейзажей. Отсутствие телеобъектива может стать минусом для тех, кто часто использует зум.

Фронтальная камера на 50 МП поддерживает автофокус и позволяет получать четкие и хорошо экспонированные селфи. Обе камеры – и основная, и фронтальная – поддерживают запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду, а также в Full HD при 60 fps, что обеспечивает плавность видеосъемки.

Живые фото с Oppo Reno13 5G

Фотография под водой

Oppo отмечает, что серия Reno13 – это первые устройства в своем классе, которые предлагают полноценный режим подводной съемки без необходимости использования защитного чехла. Благодаря сертификации IP69 смартфон выдерживает погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут.

Подводный режим фотографии позволяет легко снимать фото и видео под водой, используя клавиши громкости для управления камерой. Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически корректируют цвета, контрастность и фокус, компенсируя искажения и смещения цветов, характерные для подводной съемки.

Кроме этого, смартфон оснащен функцией быстрого удаления воды, которая одним нажатием вытесняет жидкость из динамиков.

В то же время производитель отмечает, что использовать смартфон для подводной съемки рекомендуется только в чистой воде, поэтому лучше всего подходят условия вроде бассейна. Ни о каком море и соленой воде, конечно, речь не идет.

Портретная съемка и дополнительные функции

Режим портретной съемки стал одной из сильных сторон Reno13 5G. Камера качественно размывает фон, обеспечивая естественный эффект боке с плавными переходами между объектом и фоном. Алгоритмы обработки изображений хорошо настроены, предлагая натуральные цвета и правильный баланс тона кожи. В то же время при сложном освещении камера иногда имеет проблемы с динамическим диапазоном.

Отдельного внимания заслуживает функция LivePhoto, которая сохраняет несколько секунд видео до и после нажатия кнопки съемки – это полезно для создания контента в соцсетях. Кроме того, в ColorOS 15 реализована AI-функция удаления бликов стекла, что помогает получить более чистые кадры без нежелательных отражений.

Дополнительные возможности

Одним из важных изменений стал перенос подэкранного сканера отпечатков пальцев – его опустили ближе к нижней части дисплея, что сделало разблокировку смартфона более удобной.

Смартфон также получил широкий набор коммуникационных возможностей:

две SIM-карты с поддержкой 5G,

Wi-Fi 6,

NFC.

Bluetooth 5.4.

Кроме того, как мы упоминали ранее, Reno13 5G оснащен ИК-портом, что позволяет использовать его как пульт управления бытовой техникой.



Инфракрасный порт Oppo Reno13 5G / Фото 24 Канал

Интересной особенностью стала функция Beacon Link, которая позволяет осуществлять звонки через Bluetooth даже при отсутствии мобильного покрытия. Также Oppo добавила удобную возможность Share with iPhone для быстрого обмена файлами между Reno13 5G и устройствами Apple.

Вывод и цена Oppo Reno13 5G в Украине

Oppo Reno13 5G – это хорошо сбалансированный смартфон, который сочетает стильный дизайн, производительность и широкий набор функций. В своем ценовом сегменте он предлагает премиальную сборку, яркий AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, долговечный аккумулятор с быстрой зарядкой (блок нужно купить отдельно) и камеру, обеспечивающую качественные фото и видео.

Таким образом, новая модель получила улучшенный чипсет, обновленную фронтальную камеру, большую батарею и повышенную прочность корпуса.

Смартфон конкурирует с другими моделями, ориентированными на мобильную фотографию, в частности Xiaomi 14 Civi и Honor 200 Pro. Среди конкурентов в том же ценовом диапазоне стоит отметить Samsung Galaxy A55 5G, Google Pixel 8A и Realme GT 6. Также стоит упомянуть Redmi Note 14 Pro+ и Realme 14 Pro+, которые предлагают мощные чипсеты и емкие аккумуляторы на 6000 мА-ч, что обеспечивает более длительное время автономной работы.

По сравнению с Reno12, новинка получила более компактные габариты, обновленный процессор, усовершенствованную селфи-камеру и увеличенную автономность. Однако отсутствие телеобъектива может стать недостатком для тех, кто часто использует зум-съемку, особенно учитывая позиционирование устройства в премиальном среднем сегменте.

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Если вы поклонник Oppo или для вас важны качество дисплея и дизайн, Reno13 5G станет хорошим выбором. Однако, если вы ищете смартфон с более универсальной камерой или хотите получить интерфейс без предустановленного программного обеспечения, стоит рассмотреть альтернативы.

В Украине модели Reno13 Pro 5G и Reno13 5G доступны в разных цветах и стоят 29 999 гривен и 24 999 гривен соответственно.