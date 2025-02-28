Редакція 24 Каналу однією з перших в Україні отримала можливість протестувати смартфон та поділитися власними враженнями про новинку. Тож чи варто звернути увагу на новий Oppo Reno13 5G? Чи є компроміси, які варто врахувати перед покупкою? У цьому огляді ми поділимося власним досвідом користування та розповімо про його сильні й слабкі сторони.

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Дизайн та збірка

Oppo Reno13 5G привертає увагу витонченим дизайном і якісними матеріалами. Смартфон доступний у двох вишуканих кольорах:

Ivory White,

Luminous Blue.

Ми тестували білий варіант – його скляна задня панель має матове покриття і варто зазначити, що це додає незвичної елегантності. Не усім може подобатися матована поверхня, однак вона має одну суттєву перевагу – на ній не видно відбитків пальців.



Oppo Reno13 5G / Фото 24 Канал

Крім того, у випадку білого Oppo Reno13 5G, це не просто матове покриття, а текстурований малюнок, який нагадує чи то частину квітки, чи крило метелика.



Матова поверхня задньої кришки смартфона / Фото 24 Каналу

Корпус смартфона міцний та добре зібраний. Матеріал – алюмінієвий сплав, а виробник обіцяє надійний захист від пилу і води за стандартами IP68/IP69. Завдяки цьому пристрій витримує вплив пилу, бризок і навіть короткочасне занурення у воду.



Oppo Reno13 5G / Фото 24 Каналу

За весь час користування смартфоном ми не виявили жодних скрипів, просідань, сторонніх звуків чи інших недоліків. Смартфон виглядає монолітно і хоч це можна сказати майже про будь-який пристрій сьогодні, та все ж різниця між пристроями нижчої цінової категорії відчувається доволі сильно.

Ергономіка та зручність

Oppo Reno13 5G має компактні габарити (157.9×74.7×7.24 мм у білому варіанті) і важить лише 181 грам. Завдяки тонкому корпусу та плавним граням він комфортно лежить у руці, що робить його зручним для використання однією рукою навіть протягом тривалого часу.

На передній панелі розташований плоский дисплей із мінімальними рамками, захищений склом Corning Gorilla Glass 7i. Верхній торець містить інфрачервоний сенсор IRDA (не часто його зустрінеш в смартфонах і для певних користувачів це буде однозначна перевага) і мікрофон шумозаглушення, а нижня частина – слот для SIM-карт, порт USB-C, динамік та мікрофон.

Кнопки живлення та гучності розташовані на правій грані, що забезпечує легкий доступ до керування.

Комплектація

У коробці користувачі знайдуть не лише сам смартфон, а й кабель USB-C, скріпку для вилучення тримача SIM-картки, короткий посібник користувача та інструкцію з безпеки. Сам смартфон вже з коробки має захисну плівку на екрані.



Комплектація Oppo Reno13 5G / Фото 24 Каналу

Дисплей та аудіо

Oppo Reno13 5G оснащений 6.59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1256×2760 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Завдяки підтримці HDR10 та HDR10+ екран відтворює контент із високою деталізацією та насиченими кольорами, що особливо помітно при перегляді відео та ігор.

Яскравість дисплея досягає 1200 ніт у режимі HBM, що забезпечує комфортне використання навіть під прямими сонячними променями.

Смартфон пропонує кілька режимів кольоропередачі:

Natural,

Pro,

Vivid.

Також є можливість налаштування температури кольорів відповідно до уподобань користувача. Для зниження навантаження на очі передбачені функції Eye Comfort, Sleep Mode та Adaptive Tone, що адаптують відтінки дисплея до умов освітлення.

Щодо частоти оновлення, Reno13 5G підтримує три режими: Auto-Select, Standard (60 Гц) і High (120 Гц), а також дозволяє встановлювати частоту оновлення окремо для різних застосунків.

Аудіосистема

Пристрій оснащений подвійними динаміками: один розташований у нижній частині корпусу, а другий виконує роль як розмовного динаміка, так і додаткового стереовипромінювача. Завдяки цьому звук у Reno13 5G добре збалансований, що робить його зручним для перегляду відео, ігор та прослуховування музики без додаткових аксесуарів.

Продуктивність та програмне забезпечення

Oppo Reno13 5G працює на базі чипсета MediaTek Dimensity 8350 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 3.1 об’ємом 256 ГБ або 512 ГБ. Така конфігурація забезпечує швидку роботу системи, плавну багатозадачність і миттєве завантаження застосунків.

Завдяки оптимізації програмного забезпечення смартфон демонструє стабільну продуктивність без зависань або просідань кадрів у повсякденному використанні. За весь час використання не було помічено жодних підгальмовувань під час різноманітних активностей.

Геймінг та охолодження

Про ігри, велике навантаження та охолодження слід кілька слів сказати окремо. При тестуванні ігор Reno13 5G показав хороші результати. Наприклад, PUBG працює найкраще в режимі Smooth + 90fps, тоді як активація Ultra-налаштувань може викликати лаги. Втім, частота кадрів стабільно тримається вище 60fps, забезпечуючи плавний ігровий досвід.

Смартфон також має ефективну систему охолодження, що запобігає перегріванню навіть після 1,5 години безперервного геймінгу.

Інтерфейс та штучний інтелект

Пристрій працює під управлінням ColorOS 15 на базі Android 15. Фірмова оболонка Oppo отримала вдосконалений дизайн із деякими елементами, схожими на iOS. Як і попередня модель, Oppo Reno13 5G оснащений набором функцій штучного інтелекту, які покликані зробити користувацький досвід зручнішим.

Серед них:

AI Writer,

AI Recording Summary,

AI Speak,

AI Studio Reimagine.

Більшість цих можливостей базується на хмарних обчисленнях, тому для їхньої роботи необхідне стабільне інтернет-з’єднання. Всі ШІ-інструменти можна поділити на дві основні категорії: продуктивність і камера.

Серед функцій для продуктивності варто відзначити AI Writer, який генерує підписи для публікацій у соціальних мережах, AI Summary – інструмент для автоматичного створення короткого змісту текстів, а також AI Recording Summary, який дозволяє конвертувати голосові записи у текстові нотатки.

Крім того, AI Speak покращує можливості голосового асистента, що може бути корисним для тих, хто часто користується голосовими командами.

Фотографічні функції ШІ теж значно розширені. Новий AI Reflection Remover автоматично усуває небажані відблиски на фото, що особливо корисно при зйомці через скло або в умовах складного освітлення. AI Unblur допомагає покращити різкість розмитих знімків, роблячи їх більш чіткими.

Також оновлена студія AI Studio тепер містить AI Portrait, що покращує портретні фото, та AI Reimage, яка може перетворити звичайний знімок на стилізоване цифрове мистецтво.

Функція AI Motion додає рух до статичних зображень, створюючи ефект анімованих фото. Проте для її коректної роботи потрібно дотримуватися певних правил під час зйомки, що може бути незручним у деяких ситуаціях.

Загалом, набір ШІ-інструментів у Reno13 5G спрямований на покращення користувацького досвіду в повсякденному житті. Вони не є революційними, але можуть стати корисним доповненням для тих, хто активно використовує смартфон для роботи, соцмереж або мобільної фотографії.

Слід також зазначити, що смартфон має певну кількість попередньо встановлених програм, які вам, швидше за все, одразу ж закортить видалити. На щастя це можна зробити без жодних обмежень.

Автономність та зарядка

Ємність акумулятора становить 5600 мА·год, що дозволяє смартфону працювати понад добу в режимі середнього навантаження. Пристрій не комплектується зарядним блоком, тож вам доведеться купувати його окремо і краще обрати оригінальний з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 80 Вт. Він дає змогу поповнити заряд до 100% приблизно за 45 - 50 хвилин.

Oppo також обіцяє чотири роки оновлень ОС Android і п’ять років безпекових патчів, що забезпечує довготривалу підтримку пристрою.

Камера та додаткові можливості

Oppo Reno13 5G отримав потрійну основну камеру, що складається з 50-мегапіксельного сенсора Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією (OIS) (і слід зауважити, що працює вона дуже добре), 8-мегапіксельного ультраширококутного об'єктива (Sony IMX355) та 2-мегапіксельного монохромного датчика.

Основний модуль забезпечує деталізовані та насичені знімки навіть у складних умовах освітлення, тоді як ультраширококутний об'єктив добре підходить для зйомки пейзажів. Відсутність телеоб'єктива може стати мінусом для тих, хто часто використовує зум.

Фронтальна камера на 50 МП підтримує автофокус і дозволяє отримувати чіткі та добре експоновані селфі. Обидві камери – і основна, і фронтальна – підтримують запис відео у 4K при 60 кадрах на секунду, а також у Full HD при 60 fps, що забезпечує плавність відеозйомки.

Живі фото з Oppo Reno13 5G

Фотографія під водою

Oppo наголошує, що серія Reno13 – це перші пристрої у своєму класі, які пропонують повноцінний режим підводної зйомки без необхідності використання захисного чохла. Завдяки сертифікації IP69 смартфон витримує занурення на глибину до 2 метрів протягом 30 хвилин.

Підводний режим фотографії дозволяє легко знімати фото та відео під водою, використовуючи клавіші гучності для керування камерою. Алгоритми штучного інтелекту автоматично коригують кольори, контрастність та фокус, компенсуючи спотворення і зміщення кольорів, характерні для підводної зйомки.

Окрім цього, смартфон оснащений функцією швидкого видалення води, яка одним натисканням витісняє рідину з динаміків.

Водночас виробник наголошує, що використовувати смартфон для підводної зйомки рекомендовано лише в чистій воді, тож найкраще підходять умови на кшталт басейну. Ні про яке море та солону воду, авжеж, не йдеться.

Портретна зйомка та додаткові функції

Режим портретної зйомки став однією з сильних сторін Reno13 5G. Камера якісно розмиває фон, забезпечуючи природний ефект боке з плавними переходами між об’єктом і фоном. Алгоритми обробки зображень добре налаштовані, пропонуючи натуральні кольори та правильний баланс тону шкіри. Водночас при складному освітленні камера інколи має проблеми з динамічним діапазоном.

Окремої уваги заслуговує функція LivePhoto, яка зберігає кілька секунд відео до та після натискання кнопки знімання – це корисно для створення контенту в соцмережах. Крім того, в ColorOS 15 реалізована AI-функція видалення відблисків скла, що допомагає отримати чистіші кадри без небажаних віддзеркалень.

Додаткові можливості

Однією з важливих змін стало перенесення підекранного сканера відбитків пальців – його опустили ближче до нижньої частини дисплея, що зробило розблокування смартфона зручнішим.

Смартфон також отримав широкий набір комунікаційних можливостей:

дві SIM-картки з підтримкою 5G,

Wi-Fi 6,

NFC.

Bluetooth 5.4.

Крім того, як ми згадували раніше, Reno13 5G оснащений ІЧ-портом, що дозволяє використовувати його як пульт керування побутовою технікою.



Інфрачервоний порт Oppo Reno13 5G / Фото 24 Канал

Цікавою особливістю стала функція Beacon Link, яка дозволяє здійснювати дзвінки через Bluetooth навіть за відсутності мобільного покриття. Також Oppo додала зручну можливість Share with iPhone для швидкого обміну файлами між Reno13 5G та пристроями Apple.

Висновок та ціна Oppo Reno13 5G в Україні

Oppo Reno13 5G – це добре збалансований смартфон, який поєднує стильний дизайн, продуктивність і широкий набір функцій. У своєму ціновому сегменті він пропонує преміальну збірку, яскравий AMOLED-дисплей із високою частотою оновлення, довговічний акумулятор зі швидкою зарядкою (блок потрібно купити окремо) та камеру, що забезпечує якісні фото і відео.

Таким чином, нова модель отримала покращений чипсет, оновлену фронтальну камеру, більшу батарею та підвищену міцність корпусу.

Смартфон конкурує з іншими моделями, орієнтованими на мобільну фотографію, зокрема Xiaomi 14 Civi та Honor 200 Pro. Серед конкурентів у тому ж ціновому діапазоні варто відзначити Samsung Galaxy A55 5G, Google Pixel 8A та Realme GT 6. Також варто згадати Redmi Note 14 Pro+ і Realme 14 Pro+, які пропонують потужні чипсети та ємні акумулятори на 6000 мА·год, що забезпечує триваліший час автономної роботи.

Порівняно з Reno12, новинка отримала більш компактні габарити, оновлений процесор, вдосконалену селфі-камеру та збільшену автономність. Проте відсутність телеоб'єктива може стати недоліком для тих, хто часто використовує зум-зйомку, особливо враховуючи позиціонування пристрою у преміальному середньому сегменті.

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Якщо ви шанувальник Oppo або для вас важливі якість дисплея та дизайн, Reno13 5G стане хорошим вибором. Однак, якщо ви шукаєте смартфон із більш універсальною камерою або хочете отримати інтерфейс без попередньо встановленого програмного забезпечення, варто розглянути альтернативи.

В Україні моделі Reno13 Pro 5G і Reno13 5G доступні в різних кольорах і коштують 29 999 гривень та 24 999 гривень відповідно.