Коли користувачі вимовляють слово "расист" під час голосового введення, система спочатку трансформує його у "Трамп", а потім змінює на коректний варіант, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Що каже Apple

У коментарі для The New York Times представники Apple пояснили проблему "фонетичним збігом" між двома словами. Проте слова "racist" і "Trump" звучать по-різному, що ставить під сумнів це пояснення. До того ж незрозуміло, чому система замінює слово "racist" з малої літери саме на "Trump", а не на "trump", яке також є іменником.

Колишній співробітник Apple, який працював над Siri, припустив, що це може бути "серйозним жартом" з боку когось із працівників компанії.

Apple поки що офіційно не коментує ситуацію. Інцидент стався в незручний для компанії момент – днями вона оголосила про інвестицію в розмірі 500 мільярдів доларів у виробничі потужності для серверів зі штучним інтелектом.

Більшість цієї суми була запланована заздалегідь, але оголошення прозвучало після зустрічі гендиректора Apple Тіма Кука з президентом Дональдом Трампом у Білому домі минулого тижня.