Полнолуние в июле 2025: как увидеть "Оленью луну" в Украине

В июле 2025 года украинцы смогут наблюдать за одним из самых ярких небесных явлений лета - полнолунием, известным как "Оленья луна" или Buck Moon. Эта луна достигнет пика своей яркости 10 июля, и ее можно будет увидеть в небе над Украиной после захода солнца.

"Оленьим месяцем" станет настоящим украшением ночного неба. Это явление, получившее свое название от индейских племен Америки из-за периода роста новых рогов у оленей, будет доступно для наблюдения по всему миру, в том числе и в Украине, рассказывает 24 Канал.

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"Оленья луна": что это и когда смотреть?

Полнолуние достигнет своего пика 10 июля 2025 года в 23:36 по киевскому времени. Лучшее время для наблюдения начнется практически сразу после захода солнца, когда луна взойдет на восточном горизонте.

В Киеве, например, луна взойдет в 21:33 10 июля. В это время она будет выглядеть как большой оранжевый диск благодаря эффекту "лунной иллюзии", когда луна кажется больше из-за близости к горизонту.

Во Львове и других западных регионах время восхода луны может немного отличаться, но в целом явление будет доступно по всей Украине.

Луна будет выглядеть полной в течение трех ночей – с 9 по 11 июля, поэтому у вас будет несколько шансов насладиться зрелищем.

Этот месяц является одним из самых низких в небе в течение года из-за противоположного положения к солнцу, которое летом находится на самой высокой точке.

Погода в июле в Украине обычно способствует наблюдению за небом, хотя стоит проверить прогноз в вашем регионе. Если небо будет ясным, вы сможете увидеть луну во всей ее красе без специального оборудования.

Хотя в Украине нет традиционного названия для июльского полнолуния, подобно "Оленьему", в кельтских традициях его называли "Травяным месяцем" из-за периода сбора лекарственных растений.

Советы для наблюдения

Чтобы получить максимум впечатлений от "Оленьей луны", следуйте таким рекомендациям:

Найдите место с открытым видом на восточный горизонт, подальше от городских огней. Это может быть поле, парк или холм.

Проверьте прогноз погоды, ведь ясное небо – ключ к успешному наблюдению.

Наблюдайте за луной сразу после его восхода, когда он выглядит самым большим и имеет золотистый оттенок.

Кроме "Оленьей луны" в июле состоится еще одно важное астрономическое явление – самые короткие сутки из-за ускоренного вращения Земли, которые придутся на 9 и 22 июля.