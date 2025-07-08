"Оленячим місяцем" стане справжньою окрасою нічного неба. Це явище, що отримало свою назву від індіанських племен Америки через період росту нових рогів у оленів, буде доступне для спостереження по всьому світу, зокрема й в Україні, розповідає 24 Канал.

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"Оленячий місяць": що це і коли дивитися?

Повний місяць досягне свого піку 10 липня 2025 року о 23:36 за київським часом. Найкращий час для спостереження почнеться практично одразу після заходу сонця, коли місяць зійде на східному горизонті.

У Києві, наприклад, місяць зійде о 21:33 10 липня. У цей час він виглядатиме як великий помаранчевий диск завдяки ефекту "місячної ілюзії", коли місяць здається більшим через близькість до горизонту.

У Львові та інших західних регіонах час сходу місяця може трохи відрізнятися, але загалом явище буде доступне по всій Україні.

Місяць виглядатиме повним протягом трьох ночей – з 9 по 11 липня, тож у вас буде кілька шансів насолодитися видовищем.

Цей місяць є одним із найнижчих у небі протягом року через протилежне положення до сонця, яке влітку перебуває на найвищій точці.

Погода в липні в Україні зазвичай сприяє спостереженню за небом, хоча варто перевірити прогноз у вашому регіоні. Якщо небо буде ясним, ви зможете побачити місяць у всій його красі без спеціального обладнання.

Хоча в Україні немає традиційної назви для липневого повного місяця, подібно до "Оленячого", у кельтських традиціях його називали "Трав’яним місяцем" через період збору лікарських рослин.

Поради для спостереження

Щоб отримати максимум вражень від "Оленячого місяця", дотримуйтесь таких рекомендацій:

Знайдіть місце з відкритим видом на східний горизонт, подалі від міських вогнів. Це може бути поле, парк або пагорб.

Перевірте прогноз погоди, адже ясне небо – ключ до успішного спостереження.

Спостерігайте за місяцем одразу після його сходу, коли він виглядає найбільшим і має золотавий відтінок.

Окрім "Оленячого місяця" в липні відбудеться ще одне важливе астрономічне явище – найкоротша доба через прискорене обертання Землі, яка припаде на 9 та 22 липня.