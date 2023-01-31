Популярная платформа для обмена контентом для взрослых OnlyFans приостановила работу в России. По сообщениям многих российских телеграмм-каналов и СМИ, сайт показывает ошибку 403, что означает, что его заблокировала сама компания.

Как сообщает 24 Канал, это стало следующим шагом после того, как OnlyFans приостановил выплаты создателям контента из России и Белоруссии в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Кроме того, платформа запретила пользователям из этих стран подписываться на новых авторов или просматривать платный контент.

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Внезапная блокировка OnlyFans в России вызвала целый ряд вопросов как среди пользователей, так и среди создателей контента. Некоторые предполагают, что действия платформы являются результатом политического давления, в то время как другие считают, что это просто техническая проблема.

Что говорят в компании

Интересно, что ни одна из сторон не выдвигает как вариант развязывания Россией полномасштабной войны, убийства и пытки гражданского населения и атака гражданской инфраструктуры, которая фактически является терроризмом.

OnlyFans пока не комментирует ситуацию, но ожидается, что в скором времени будет обнародовано соответствующее заявление. Между тем создатели контента, возлагавшиеся на платформу для заработка, остаются в состоянии неопределенности, поскольку они ищут альтернативные источники дохода.

Для миллионов пользователей OnlyFans в России блокировка платформы является значительным ударом, поскольку они потеряли доступ к одной из самых популярных платформ для контента для взрослых. Пока неизвестно, будет ли возобновлена работа сайта в России или блокировка будет постоянной.

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Независимо от причины блокировки, очевидно, что OnlyFans больше не доступен в России, а пользователи платформы и создатели контента столкнулись со значительными трудностями.