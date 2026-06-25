ООН утвердила первые глобальные правила безопасности для полностью автономных автомобилей

Производителям беспилотных автомобилей больше не придется подстраиваться под законы каждой отдельной страны. В Женеве был принят единый международный стандарт, открывающий путь к массовому и безопасному внедрению роботакси на дорогах мира.

Что такое системы ADS и как они работают?

Речь идет о системах ADS (Automated Driving Systems) — технологиях, которые позволяют автомобилю передвигаться вообще без участия человека. Представьте себе машину, в которой нет ни руля, ни педалей, а все решения на дороге принимает мощный компьютер с помощью камер, радаров и лидаров. Именно такие системы используются в коммерческих роботакси, которые самостоятельно приезжают по вызову и доставляют пассажиров в нужное место, пишет Tech Xplore.

Смотрите также Nvidia обещает всем безопасных роботов: как проект Halos убережет нас от уничтожения машинами

До этого исторического шага разрозненность национальных законов вынуждала производителей создавать отдельные модификации автомобилей для разных стран. Новый единый стандарт решит эту проблему и существенно ускорит массовое внедрение беспилотных технологий на мировом рынке.

Какие требования предъявляет ООН к безопасности беспилотников?

Новые правила касаются исключительно полностью автономных систем и не распространяются на обычные системы помощи водителю (например, адаптивный круиз-контроль). Европейская экономическая комиссия ООН подчеркивает, что эти стандарты призваны укрепить доверие общества к инновациям.

Отныне от автопроизводителей будут требовать:

внедрения строгих систем управления безопасностью на протяжении всего жизненного цикла беспилотника;

непрерывного мониторинга работы автомобиля;

обязательной записи и хранения критически важных данных бортовых систем.

Главное условие — производители должны бесспорно доказать, что их транспорт не несет необоснованных рисков для людей.

Как развивается мировой рынок роботакси?

Потребность в единых правилах возникла из-за стремительных темпов развития индустрии. По данным Международного энергетического агентства, только в Китае и США парк роботакси в 2025 году удвоился и превысил 8000 единиц в более чем 20 крупных городах. Прогнозы впечатляют ещё больше: ожидается, что к 2035 году на дорогах появится от 700 000 до 3 миллионов полностью автономных машин.

Ярким примером прогресса является стартап Zoox, который компания Amazon приобрела в 2020 году. Недавно бренд представил обновленную версию своего полностью автономного такси, которое имеет нетипичный квадратный форм-фактор и напоминает игрушечный вагончик.

Сервис автономных роботакси Zoox уже работает на Лас-Вегас-Стрип с сентября 2025 года. Производство новой модели начнётся на заводе в Хейворде (Калифорния) в конце 2026 года с возможностью наращивания объёмов до 100 единиц в неделю (при условии согласования с регулирующими органами).

Первые шаги беспилотных технологий в Украине

Украина также делает первые шаги в сфере беспилотных технологий. Отечественный сервис Uklon начал закрытые испытания технологии дистанционного управления автомобилем (Remote Driving) на территории аэропорта "Борисполь".

Эта технология позволяет машине двигаться без физического присутствия водителя в салоне. Вместо этого оператор управляет транспортным средством, находясь в нескольких километрах от него, в специальном модуле, который полностью воспроизводит органы управления реального автомобиля.

Главным препятствием для выезда таких автомобилей на дороги общего пользования в Украине пока остается необходимость адаптации национального законодательства.

Когда новые правила вступят в силу?

Решение о введении новых правил единодушно поддержали все лидеры мирового автопрома, в числе которых США, Китай, страны ЕС, Япония и Великобритания. Председатель профильной рабочей группы Ричард Дамм подчеркнул, что привлечение многих стран не привело к ослаблению требований, и безопасность остается бескомпромиссной.

Ожидается, что новые глобальные правила официально вступят в силу в январе 2027 года. Это решение является переломным моментом для всей технологической и автомобильной индустрии. Оно не только упростит жизнь разработчикам, позволив масштабировать производство по единому стандарту, но и гарантирует пассажирам и пешеходам самый высокий уровень безопасности в мире, где машинами будет управлять искусственный интеллект.