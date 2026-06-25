Що таке системи ADS та як вони працюють?

Йдеться про системи ADS (Automated Driving Systems) – технології, які дозволяють автомобілю пересуватися взагалі без участі людини. Уявіть собі машину, в якій немає ні керма, ні педалей, а всі рішення на дорозі приймає потужний комп'ютер за допомогою камер, радарів та лідарів. Саме такі системи використовують у комерційних роботаксі, які самостійно приїжджають на виклик та відвозять пасажирів у потрібне місце, пише Tech Xplore.

Дивіться також Nvidia обіцяє всім безпечних роботів: як проєкт Halos убереже нас від винищення машинами

До цього історичного кроку розрізненість національних законів змушувала виробників створювати окремі модифікації авто для різних країн. Новий єдиний стандарт подолає цю проблему та суттєво прискорить масове впровадження безпілотних технологій на світовому ринку.

Які вимоги висуває ООН до безпеки безпілотників?

Нові правила стосуються виключно повністю автономних систем і не поширюються на звичайних асистентів водія (наприклад, адаптивний круїз-контроль). Європейська економічна комісія ООН наголошує, що ці стандарти покликані зміцнити довіру суспільства до інновацій.

Відтепер від автовиробників вимагатимуть:

впровадження суворих систем управління безпекою протягом усього життєвого циклу безпілотника;

безперервного моніторингу роботи автомобіля;

обов’язкового запису та зберігання критичних даних бортових систем.

Головна умова – виробники мають беззаперечно довести, що їхній транспорт не несе необґрунтованих ризиків для людей.

Як розвивається світовий ринок роботаксі?

Потреба в єдиних правилах виникла через шалені темпи розвитку індустрії. За даними Міжнародного енергетичного агентства, лише у Китаї та США флот роботаксі у 2025 році зріс удвічі й перевищив 8000 одиниць у понад 20 великих містах. Прогнози вражають ще більше: очікується, що до 2035 року на дорогах з'явиться від 700 000 до 3 мільйонів повністю автономних машин.

Яскравим прикладом прогресу є стартап Zoox, який компанія Amazon придбала у 2020 році. Нещодавно бренд презентував оновлену версію свого повністю автономного таксі, що має нетиповий квадратний форм-фактор і нагадує іграшковий вагончик.

Сервіс автономних роботаксі Zoox вже працює на Лас-Вегас-Стріп з вересня 2025 року. Виробництво нової моделі стартує на заводі в Хейворді (Каліфорнія) наприкінці 2026 року з можливістю масштабування до 100 одиниць на тиждень (за умови погодження з регуляторами).

Перші кроки безпілотних технологій в Україні

Україна також робить перші кроки у сфері безпілотних технологій. Вітчизняний сервіс Uklon розпочав закриті випробування технології дистанційного керування автомобілем (Remote Driving) на території аеропорту "Бориспіль".

Ця технологія дозволяє машині рухатися без фізичної присутності водія в салоні. Натомість оператор керує транспортним засобом за кілька кілометрів звідти, перебуваючи у спеціальному модулі, який повністю відтворює органи керування реального авто.

Головною перепоною для виїзду таких автомобілів на дороги загального користування в Україні наразі залишається необхідність адаптації національного законодавства.

Коли нові правила набудуть чинності?

Рішення про запровадження нових правил одностайно підтримали всі лідери світового автопрому, серед яких США, Китай, країни ЄС, Японія та Велика Британія. Голова профільної робочої групи Річард Дамм підкреслив, що залучення багатьох країн не призвело до послаблення вимог і безпека залишається безкомпромісною.

Очікується, що нові глобальні правила офіційно набудуть чинності в січні 2027 року. Це рішення є переломним моментом для всієї технологічної та автомобільної індустрії. Воно не лише спростить життя розробникам, дозволивши масштабувати виробництво за єдиним стандартом, але й гарантуватиме пасажирам та пішоходам найвищий рівень безпеки у світі, де машинами керуватиме штучний інтелект.