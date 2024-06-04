Началось: OpenAI собирает команду для разработки искусственного интеллекта, который будет управлять роботами

OpenAI, известная исследовательская лаборатория искусственного интеллекта, стоящая за ChatGPT, возобновляет свои усилия в области робототехники. После расформирования предыдущей команды робототехники четыре года назад, компания сейчас формирует новую группу, сосредоточенную на разработке передовых мультимодальных моделей для расширения возможностей робототехники.

Перед новой командой будет поставлена задача создать модели искусственного интеллекта, которые смогут обрабатывать различные типы данных, включая сенсорные данные, и информацию полученную от роботов. Эта способность имеет решающее значение для разработки роботов, которые могут более естественно и эффективно взаимодействовать с окружающей средой.

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Войцех Заремба, один из соучредителей OpenAI, поделился мыслями относительно этого обновленного фокуса. Он отметил, что хотя предыдущая команда достигла значительного прогресса, стремление к универсальному искусственному интеллекту требует дополнительных ресурсов и новых стратегий.

Кого ищет OpenAI

Сейчас OpenAI ищет талантливых специалистов высокого уровня, чтобы возглавить этот амбициозный проект. Компания ищет инженера-исследователя, который специализируется на обучении мультимодальных моделей для улучшения роботизированных функций, а также специалиста по разработке новых архитектур моделей и оценочных тестов.

Кроме того, в начале этого года компания приняла участие в раунде финансирования стартапа Figure AI, разработчика человекоподобных роботов.

За последний год OpenAI также инвестировала миллионы в такие стартапы, как Figure AI, 1X Technologies и Physical Intelligence, что свидетельствует о значительной заинтересованности в развитии робототехники.

Будущее, каким его видит OpenAI

Питер Велиндер, вице-президент OpenAI и член первой команды робототехников, подтвердил долгосрочное видение компании.

Мы видим потенциал в человекоподобных роботах, оснащенных мощными мультимодальными моделями,

– заявил Велиндер, акцентировав на трансформационном потенциале интеграции ИИ с робототехникой.

А тем временем Искусственный интеллект создает больше рабочих мест чем забирает

В отличие от некоторых своих конкурентов, OpenAI не намерена производить собственное робототехническое оборудование. Вместо этого компания сосредоточится на разработке передовых технологий ИИ, которые могут быть использованы другими производителями роботов.

Этот совместный подход будет предусматривать тесное сотрудничество с внешними партнерами для обучения передовых моделей, гарантируя, что ИИ может быть легко интегрирован в различные роботизированные платформы.