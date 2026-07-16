OpenAI неожиданно выпустила свое устройство, и это вовсе не то, о чем мы все думали

Слухи о том, что OpenAI разрабатывает собственное аппаратное устройство, ходили по Кремниевой долине уже давно. Однако пока все ждали революционного смартфона без экрана от Джона Айва, компания сделала неожиданный шаг и выпустила гаджет, предназначенный для узкого круга профессионалов.

Каким оказалось первое аппаратное устройство от OpenAI

Технологический мир долгое время наблюдал за попытками OpenAI выйти на рынок "железа", ожидая появления массового потребительского продукта. Оказалось, что для своего первого шага компания решила сосредоточиться на инструментах для тех, кто непосредственно создает цифровые продукты, пишет 24 Канал.

OpenAI объединила усилия с известным производителем клавиатур Work Louder, чтобы представить Codex Micro – лимитированную физическую панель управления в форм-факторе небольшой клавиатуры. Этот девайс разработали специально для программистов, использующих Codex – платформу OpenAI для автономного написания кода.



Codex Micro / Коллаж 24 Канала / Фото OpenAI

Основная идея устройства заключается в выносе управления цифровыми процессами в реальный мир. Когда ИИ-агенты берут на себя выполнение сложных и длительных задач, разработчикам становится все труднее отслеживать несколько рабочих процессов одновременно.

Codex Micro переносит часть функций из настольного приложения ChatGPT на физические механические клавиши, джойстик и поворотный регулятор. Это позволяет специалистам меньше отвлекаться на переключение окон и больше сосредоточиваться на логике проекта.

Центральное место в устройстве занимают так называемые клавиши агентов (Agent Keys) с адаптивной RGB-подсветкой. Каждая кнопка отображает актуальный статус подключенного ИИ-помощника. Благодаря цветной индикации всего корпуса (подсветка включается в зависимости от задач, выполняемых в фоновом режиме) программист мгновенно понимает, "думает" ли агент сейчас, выполняет ли код, ждет ли указания или уже завершил работу. Перейти к нужному активному чату можно одним нажатием на соответствующую клавишу.

Кроме того, панель содержит командные клавиши для действий, которые разработчики выполняют чаще всего. На них можно назначить принятие или отклонение предложенных изменений в коде, создание нового чата, активацию функции "нажми и говори" или быструю отправку сообщений. Встроенный джойстик добавили для запуска сложных сценариев: например, одним движением можно инициировать проверку запроса на слияние (pull request), начать отладку ошибки или рефакторинг кода.



Codex Micro / Коллаж 24 Канала/Фото OpenAI

Отдельного внимания заслуживает поворотный регулятор. Его предназначили для настройки уровня рассуждений Codex в реальном времени. Если задача простая, пользователь может установить низкий уровень для быстроты, а для сложных архитектурных решений – выкрутить регулятор на максимум, заставляя систему думать глубже. Все эти элементы пользователи могут настроить под свои нужды через официальное приложение ChatGPT для компьютеров.

С технической точки зрения Codex Micro – это устройство премиум-класса.

Корпус изготовлен из алюминия с использованием станков с числовым программным управлением, а нижняя часть подверглась пескоструйной обработке и анодированию.

Клавиатура имеет 13 механических переключателей, сенсорный датчик и поворотный энкодер.

В комплекте разработчики также получают дополнительный набор из 32 кастомных колпачков (кейкапов) с пиктограммами Codex.

Устройство поддерживает работу с Windows и macOS, а подключить его можно через Bluetooth или кабель USB-C, как указано на сайте устройства, запущенном OpenAI.

Этот релиз состоялся на фоне невероятного роста популярности платформы Codex. Еще в начале апреля у сервиса было 3 миллиона активных пользователей в неделю, а после большого обновления, добавившего поддержку управления компьютером и генерацию изображений, эта цифра выросла до 4 миллионов. На прошлой неделе, после запуска унифицированного приложения ChatGPT и новых моделей GPT-5, 6, Sol, Terra и Luna, популярность платформы взлетела еще выше. По состоянию на середину июля Codex уже насчитывает 8 миллионов активных пользователей еженедельно и уверенно приближается к отметке в 9 миллионов.

Цена Codex Micro составляет 230 долларов США. В настоящее время OpenAI Supply Co принимает заказы на ограниченную партию устройств, пока они есть в наличии на складе.