Стрельба в школе в Канаде: OpenAI могла предупредить полицию, но не сделала этого, – СМИ
- В городке Тамблер-Ридж в Канаде произошла стрельба в школе, где 18-летняя Джесси Ван Рутселар убила 8 человек, в том числе, 5 учеников.
- OpenAI рассматривала возможность предупредить полицию о рисках, связанных с учетной записью подозреваемой, но передумала.
В городке Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия в Канаде недавно произошла стрельба в школе. Компания OpenAI могла предупредить полицию перед трагедией и рассматривала такой вариант, однако не сделала этого.
Об этом сообщает The Guardian.
Смотрите также В США во время хоккейной игры произошла массовая стрельба: три человека погибли
Как OpenAI могла предотвратить стрельбу?
В Тамблер-Ридж 11 февраля произошла стрельба, которая стала одной из самых смертоносных в Канаде за последние годы, подозреваемая 18-летняя Джесси Ван Рутселар убила 8 человек, среди которых – ассистент учителя и 5 учеников в возрасте 12 – 13 лет.
Вскоре после этой трагедии разработчик ChatGPT сообщил, что в июне 2025 года зафиксировал ее учетную запись за "содействие насильственной деятельности". Ее аккаунт обнаружили в рамках внутренних механизмов мониторинга злоупотреблений.
Его заблокировали из-за нарушения политики использования платформы. В компании даже признались, что рассматривали возможность передачи соответствующей информации в Королевскую канадскую конную полицию, но передумали.
Как пояснили в OpenAI, они решили, что активность пользователя не соответствовала порогу "неизбежного и достоверного риска серьезного физического вреда", который является основанием для обращения в правоохранительные органы.
Детали стрельбы в канадской школе
По данным полиции, нападающая действовала самостоятельно. Правоохранители недавно сообщили, что перед атакой она застрелила собственную мать и 11-летнего сводного брата, а затем открыла огонь в школе, где когда-то училась.
По прибытии полиции нападавшую нашли мертвой, по предварительным данным, она совершила самоубийство. Мотивы преступления не установлены. Девушка имела проблемы с психическим здоровьем, ее неоднократно задерживала полиция.
Другие подобные инциденты
В конце 2025 года в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Тогда также сетью разлетелось видео, как гражданскому удалось разоружить одного из террористов. В результате трагедии погибли более 10 человек.
Незадолго до этого в городе Провиденс, штат Род-Айленд, что в США, неизвестный открыл огонь по студентам Браунского университета. В результате нападения погибли двое студентов. Еще 9 человек получили ранения.