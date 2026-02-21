Об этом сообщает The Guardian.

Как OpenAI могла предотвратить стрельбу?

В Тамблер-Ридж 11 февраля произошла стрельба, которая стала одной из самых смертоносных в Канаде за последние годы, подозреваемая 18-летняя Джесси Ван Рутселар убила 8 человек, среди которых – ассистент учителя и 5 учеников в возрасте 12 – 13 лет.

Вскоре после этой трагедии разработчик ChatGPT сообщил, что в июне 2025 года зафиксировал ее учетную запись за "содействие насильственной деятельности". Ее аккаунт обнаружили в рамках внутренних механизмов мониторинга злоупотреблений.

Его заблокировали из-за нарушения политики использования платформы. В компании даже признались, что рассматривали возможность передачи соответствующей информации в Королевскую канадскую конную полицию, но передумали.

Как пояснили в OpenAI, они решили, что активность пользователя не соответствовала порогу "неизбежного и достоверного риска серьезного физического вреда", который является основанием для обращения в правоохранительные органы.

Детали стрельбы в канадской школе

По данным полиции, нападающая действовала самостоятельно. Правоохранители недавно сообщили, что перед атакой она застрелила собственную мать и 11-летнего сводного брата, а затем открыла огонь в школе, где когда-то училась.

По прибытии полиции нападавшую нашли мертвой, по предварительным данным, она совершила самоубийство. Мотивы преступления не установлены. Девушка имела проблемы с психическим здоровьем, ее неоднократно задерживала полиция.

